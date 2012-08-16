Судья, рассматривающий кассацию по делу Тимошенко, взял передышку

В заседании Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, который рассматривает кассацию на приговор экс-премьеру Юлии Тимошенко по газовому делу, объявлен технический перерыв до 12.00.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял председательствующий в судебном процессе судья Станислав Мищенко после того, как адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк закончил давать пояснения в поддержку своей кассационной жалобы.

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