Выборы-2012. Особенности национального старта

Хотя Виктор Янукович (президент) не принимает формального участия в парламентской гонке, делегировав в «региональный» список младшего сына, действия главы государства непосредственно влияют на ход избирательного процесса. На этот раз речь пойдет не об обещании Виктора Федоровича не допустить политических войн в ходе избирательной кампании. Президент после имитации консультаций с интеллигенцией размашисто подписал закон «Об основах государственной языковой политики», ритуально пообещав его дорабатывать. Видимо, образ работающего над совершенствованием этого нормативного акта Николая Азарова должен усмирить недовольных. Случайно или нет, но акции протеста против подписания закона объединенная оппозиция запланировала аж на 24 августа. Видимо, до того времени собрать достаточное количество вождей в столице затруднительно.

На самом деле помянутый документ позволяет и волкам быть сытыми, и овцами остаться целыми. Дело в том, что языковая тема отсутствует среди приоритетных проблем украинского общества, зато с ее помощью можно активно демонстрировать последовательную защиту прав своих избирателей. Что, собственно говоря, «регионалы» и сделали, выведя на улицы областных центров на востоке страны и Симферополя демонстрации бюджетников, восхвалявших президентскую мудрость. Партия «Свобода» собственный электоральный заповедник на западе страны постарается сделать максимально украиноязычным, за счет чего получит прирост голосов и шансы на преодоление 5-процентного барьера.

Тем временем объединенная на базе «Батькивщины» оппозиция пережила формальную потерю двоих лидеров, на которые составители оппозиционного топ-листа особо и не рассчитывали. Юлия Тимошенко и Юрий Луценко, у которых есть неснятые судимости, не могли рассчитывать быть зарегистрированными кандидатами в народные депутаты. Зато у их соратников появился очередной повод рассуждать о произволе режима и продемонстрировать преданность Юлии Владимировне, все больше превращающейся из лидера оппозиции в ее символ. Наверное, поэтому публичные стенания новых лидеров «Батькивщины» звучат фальшиво, ведь на нишу сильного оппозиционера сегодня немало желающих.

Тревожным звоночком для оппозиции стал отказ 13 кандидатов в депутаты от «Батькивщины» подавать документы для регистрации Центризбиркомом. Подавляющее большинство отказников – действующие парламентарии, прогнозируемо неудовлетворенные местом в списке. Кто-то успеет, подобно Сергею Мищенко, перепрыгнуть на мажоритарный округ, кому-то власть будет предлагать сделать заявления в формате «Все, что вы хотели знать о Турчинове и Яценюке, но не решались спросить». Если БЮТ в 2007 году был спаян преданностью Тимошенко и увязыванием с ней собственных политических перспектив депутатов, то сегодня он напоминает сшитое на живую нитку лоскутное одеяло, способное развалиться на куски сразу после принятия депутатами присяги. И кто знает – возможно, активно обсуждаемая сегодня кандидат в депутаты от «Батькивщины» Татьяна Донец, оказавшаяся на проходной позиции, станет новым политическим лидером страны.

Процесс регистрации кандидатов в депутаты подходит к концу, но уже сегодня можно понять, что в некоторых мажоритарных округах развернется борьба на взаимное уничтожение. На запасные аэродромы добровольно-принудительно отправились те, кому не хватило проходных мест в партийных списках – Святослав Пискун, Василий Горбаль и другие известные парламентские персонажи. Оригинальную кампанию проводит лидер Радикальной партии своего имени Олег Ляшко – вооруженный стилизованным государственным гербом – вилами он собрал партийный съезд под открытым небом. Олег Валерьевич метал гром и молнии во власть и успел предложить объединенной оппозиции сдержать обещание и бойкотировать парламентские выборы из-за отказа регистрировать Тимошенко и Луценко кандидатами в депутаты. Буквально следом неугомонный Ляшко заявил, что у него украли утвержденный съездом список кандидатов в депутаты. Но ничего – сам политик успел зарегистрироваться в одномандатном округе.

Сегодня в Украине проходит документально-регистрационный этап избирательной кампании. Например, реанимирована технология «двойников», когда против известных политиков по мажоритарке выставляют не просто однофамильцев, а полных тезок. Однако большинство фаворитов не спешит форсировать начало агитации – слишком сильна привычка начинать политический сезон в День Независимости.

Евгений Магда