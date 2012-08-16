Мельниченко - о пребывании в тюрьме: Это было похоже на игру в русскую рулетку

Такое мнение он высказал газете “Сегодня” (№ 182 от 16 августа).

«Да, я уже на свободе, и могу сказать, что мое задержание стало результатом спецоперации безбашенных людей типа а-ля Пукач, пытавшихся нейтрализовать меня, а возможно, и физически устранить, потому что я многим мешаю”, - заявил он.

Н.Мельниченко отметил, что, прилетев в Неаполь из США, он на паспортном контроле в аэропорту предъявил украинский загранпаспорт. «Служащий попросил немного подождать, после чего меня препроводили в специальную комнату и сообщили, что у них есть запрос о том, что я нахожусь в розыске по линии Интерпола. Затем меня отвезли в полицейский участок, сказав, что задерживают на 48 часов. И после этого доставили в «Поджореале», - рассказал он.

Экс-майор подчеркнул, что это не СИЗО, не изолятор временного содержания, а настоящая тюрьма для уголовников и особо опасных преступников - как оказалось, самая ужасная во всей Италии.

«Боялся ли я за свою жизнь? Да. Это было похоже на игру в русскую рулетку. Когда зашел в камеру, навстречу поднялся здоровенный, на голову выше меня, детина, весь в татуировках. И спросил: Ты кто?», - отметил Н.Мельниченко.

По его словам, он даже вел в тюрьме дневник, а возвращаться в Украину пока не намерен.

Как сообщал УНИАН, Н.Мельниченко был задержан 3 августа в аэропорту Неаполя по ордеру, выданному украинским бюро Интерпола, сразу после прибытия рейса из Вашингтона. Н.Мельниченко заявил о готовности пройти процедуру экстрадиции в Украину. После задержания он был доставлен в эмиграционную тюрьму.

6 августа суд Неаполя не смог принять окончательного решения относительно экстрадиции Н.Мельниченко, поскольку тот во время судебного заседания выразил категорический отказ от принудительного возвращения в Украину, объяснив это угрозой для своей жизни.

14 августа Н.Мельниченко был освобожден из тюрьмы Неаполя.

Как сообщил адвокат Н.Мельниченко Николай Недилько, «около 21.00 по киевскому времени Н.Мельниченко был освобожден из-под стражи, поскольку итальянская Фемида не нашла оснований для его экстрадиции в Украину».

Отвечая на вопрос, останется ли в дальнейшем Н.Мельниченко в Италии, адвокат сообщил, что по состоянию на сегодняшний день экс-майор будет находиться на территории этой страны.

В конце декабря 2011 года Печерский райсуд Киева признал законным постановление Генпрокуратуры от 2001 года о возбуждении уголовного дела в отношении Н.Мельниченко.

16 февраля 2012 года стало известно, что Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Н.Мельниченко и его защите, оставив в силе решение Печерского райсуда.