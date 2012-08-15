Политолог: сериал «Дело Тимошенко» приближается к «новому сезону»

Директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что влияние осужденной экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на политические процессы в Украине уменьшается.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Вместе с тем, он заметил, что даже в тюрьме экс-премьер остается достаточно влиятельной политической фигурой. По словам В.Фесенко, в частности, Ю.Тимошенко имеет влияние на действия Объединенной оппозиции «Батькивщина» и напомнил, что именно объединение оппозиции является проектом экс-премьера.

В.Фесенко заявил, что «политико-правовой сериал «Дело Тимошенко» приближается к «новому сезону», появляются новые сюжеты». Политолог напомнил, что в конце августа начнется рассмотрение ее дела в Европейском суде по правам человека, кроме того, заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин уже анонсировал новые возможные дела против Ю.Тимошенко. В.Фесенко не исключает, что уже осенью Генпрокуратура возбудит эти дела.

По мнению политолога, новые дела против Ю.Тимошенко имеют целью дискредитировать ее перед западными странами. При этом он отметил, что в Западной Европе есть свои «фильтры», своя позиция, и поэтому эта цель не достигается.

Вместе с тем, заметил В.Фесенко, новые уголовные дела против Ю.Тимошенко действующая власть сможет использовать во время избирательной кампании.

Эксперт считает, что уровень недоверия населения к Ю.Тимошенко остается высоким и это ограничивает ее политические перспективы.

Как отметил В.Фесенко, прямой электоральной угрозы Ю.Тимошенко для Партии регионов не представляет.

По его мнению, хотя партия власти и не имеет хороших перспектив на выборах, однако при помощи «мажоритарщиков» способна создать большинство в будущем парламенте.