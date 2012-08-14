Регионал предлагает все языки, кроме украинского, признать иностранными

Им предусмотрено, что любой другой язык, который применяется в Украине, кроме украинского языка как языка титульной нации и языков других коренных народов Украины, для целей этого законопроекта является иностранным языком.

В законопроекте, текст которого размещен на сайте Верховной Рады, сказано, что “украинский язык является неотъемлемым элементом конституционного строя Украины как унитарного государства”.

“Попытки ведения официальной многоязычности на национальном уровне вопреки Конституции Украины и установленной конституционной процедуре являются действиями, направленными на разжигание межэтнической вражды, языковой раскол страны, нарушение конституционного строя и территориальной целостности Украины. Публичное унижение или игнорирование украинского языка является недопустимым наряду с надругательством над государственными символами Украины”, - говорится в законопроекте.

В законопроекте указывается, что умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах, создание препятствий и ограничений в использовании украинского языка, применение украинского языка с нарушением стандартов украинского языка, вульгаризация украинского языка и смешивание его с другими языками имеют следствием ответственность.

В законопроекте сказано, что языком национального меньшинства Украины является иностранный язык, который граждане Украины, не являющимися по своему этническому происхождению украинцами, исторически и в течение многих поколений использовали в Украине как свой материнский язык.

Действие законопроекта не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами.

Законопроектом определено, что каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком как языком своего гражданства. Также предусмотрено, что уровень владения украинским языком, необходимый для того, чтобы занять соответствующую должность, определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Сдача экзамена на уровень владения украинским языком, необходимый для того, чтобы занять соответствующую должность, осуществляется в Центре украинского языка.

Предусмотрено, что языком нормативно-правовых и нормативно-распорядительных актов органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления в Украине является украинский язык. Определено, что орган местного самоуправления, который наряду с украинским языком применяет язык национального меньшинства или региональный (миноритарный) язык, а также коммунальные предприятия, учреждения и организации, другие субъекты хозяйствования коммунальной формы собственности такого органа, переписываются с органами государственной власти и другими органами местного самоуправления на украинском языке.

В законопроекте отмечается, что языком дошкольного образования в государственных и коммунальных дошкольных учебных заведениях и общего среднего образования является украинский язык. В местностях традиционного поселения лиц, которые принадлежат к национальному меньшинству и численность которых составляет не менее чем 50% общины села, поселка или города районного значения, языком общего среднего образования в государственных и коммунальных дошкольных учебных и заведениях общего среднего образования может быть наряду с украинским языком также и соответствующий язык национального меньшинства или соответствующий региональный (миноритарный) язык, который вводится как язык дошкольного образования на основании представления общественного объединения, которое представляет интересы национального меньшинства и местонахождением которого является соответствующее село, поселок, город районного значения.

Предусмотрено, что языком во всех государственных и коммунальных общеобразовательных учебных заведениях является украинский язык.

В законопроекте предусмотрено, что языком высшего образования в государственных и коммунальных высших учебных заведениях является украинский язык. Государственные и коммунальные высшие учебные заведения могут использовать иностранные языки для преподавания выборочной части содержания обучения. Языком высшего образования в частных высших учебных заведениях является язык, определенный основателем такого учебного заведения.

Языком медицинской помощи и медицинского обслуживания является украинский язык. Человек может обращаться за получением медицинской помощи или медицинского обслуживания на украинском или ином языке, который понимает медицинский работник. В случае, если лицо, которое обращается за получением медицинской помощи или медицинского обслуживания, и медицинский работник не придут к согласию относительно языка предоставления медицинской помощи или медицинского обслуживания, медицинский работник привлекает переводчика. Стоимость услуг переводчика возмещает лицо, которое недостаточно владеет украинским языком.

Переходными положениями законопроекта предусмотрено признать утратившим силу Закон Украины «Об основах государственной языковой политики».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятый Закон «Об основах государственной языковой политики» не отвечает европейским стандартам защиты государственного языка и языков национальных меньшинств. Несмотря на ссылку в Законе «Об основах государственной языковой политики» на ряд международных актов, в частности, на Европейскую хартию региональных или миноритарных языков, нормы закона противоречат основным задачам хартии.

Хартия была заключена с целью защиты и развития региональных или миноритарных языков, но не прав языковых меньшинств. Хартия никоим образом не гарантирует никаких индивидуальных или коллективных прав для носителей региональных или миноритарных языков. Таким образом, Закон «Об основах государственной языковой политики» закрепляет порочный подход к пониманию сферы регулирования Европейской хартии региональных или миноритарных языков, говорится в законопроекте.

Планируется внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми предусмотрено, что нарушение порядка применения и стандартов украинского языка во внутренних актах, в делопроизводстве и документообороте со стороны организаций и субъектов хозяйствования всех форм собственности имеют последствием наложение штрафа на должностные лица, граждан - субъектов предпринимательской деятельности – от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Отказ в предоставлении на украинском языке информации о товарах и услугах со стороны субъектов хозяйствования всех форм собственности имеет последствием наложение штрафа на служебные лица и работников – от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Нарушение порядка применения украинского языка телерадиоорганизациями и печатными средствами массовой информации имеет последствием наложение штрафа на должностные лица, граждан - субъектов предпринимательской деятельности – от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Нарушение порядка применения украинского языка культурных и спортивных мероприятий имеет последствием наложение штрафа на должностные лица, граждан - субъектов предпринимательской деятельности – от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Повторное в течение года совершение таких нарушений, за которое лицо уже было подвержено административному взысканию, имеет последствием наложение штрафа на граждан от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностные лица, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 400 до 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Законопроектом планируется внесение изменений в Закон «О кинематографии», которыми предусмотрено, что «иностранные фильмы перед распространением в Украине в обязательном порядке должны быть дублированы или озвучены или субтитрованы государственным языком, они также могут быть дублированы или озвучены или субтитрованы языками национальных меньшинств».