Мороз занял место Витренко, БЮТ распространился на восток, НУ села в лужу

В ЦИК приходят последние протоколы, но эти несколько недосчитанных процентов, как бы ни старались специалисты по подсчетам, уже наверняка не повлияют на окончательные результаты. Новая Верховная Рада получила 174 януковича, 157 юлий тимошенко, 72 луценко–кириленко, 27 симоненко и 20 литвинов.

Итоги уже можно подводить.

Итог первый

МОРОЗ ЗАНЯЛ МЕСТО ВИТРЕНКО

Справедливость есть, и Александр Мороз не прошел в парламент. Пример социалистов должен послужить хорошим уроком для всех политических сил: предательство карается. Важно, что общество в этом убедилось. В нашем случае она наказана традиционным демократическим путем – волеизъявлением избирателей. На прошлых выборах – в 2006 году – СПУ получила 33 мандата, в этот раз – не преодолела трехпроцентный барьер, заняв нишу Прогрессивной социалистической партии, которая взяла тогда примерно столько же, как социалисты теперь, – 2,93%.

Итог второй

ПАРТИЯ РЕГИОНОВ ПРИРАСТИЛА, НО ПОТЕРЯЛА

Партия регионов вопреки заявлениям ее представителей о наращении процентов потеряла по сравнению с прошлыми выборами 12 мандатов. В 2006 году она взяла 186 мест, в этом году – 174. Формально нынешние выборы дали “регионалам” на два процента больше, чем в прошлом году (в 2006-ом – 32,14%, в 2007-ом – чуть более 34%), но за счет меньшей распыленности голосов на партии, не преодолевшие 3-процентный барьер и соответственно меньшего количества дополнительных мандатов, “Регионы” понесли потери.

Итог третий

БЮТ РАСПРОСТРАНИЛСЯ НА ВОСТОК

Блок Юлии Тимошенко серьезно прирастил и в процентах (22,29% – в прошлом году, почти 31% – в настоящее время), и в количестве мандатов (129 и 157) – на 28 человек! Приращение электората произошло главным образом за счет восточных и южных областей – Одесской, Харьковской, Крыма, то есть традиционной вотчины Партии регионов. Может быть, прав политолог Андрей Ермолаєв, который говорит, что общество, разочарованное постоянными дрязгами среди политиков, нуждается в сильной руке, именно поэтому ПР и БЮТ стали лидерами гонок?

Итог четвертый

НУ–НС СЕЛА В ЛУЖУ

“Наша Украина – Народная самооборона”, по утверждению политолога Костя Бондаренко дала позорный результат (в прошлом году – 13,95%, в этом году – немногим более 14%), потеряв 9 штыков (81 и 72). Видимо, действительно не следовало объединять “Нашу Украину” и Народную самооборону: сама НУ могла бы набрать не намного меньше, а Луценко, возможно, взял бы 5–6%. А лозунг “Мы упраздним депутатскую неприкосновенность” оказался просто провальным. Хотя выборы показывают, что сила, которая позиционирует себя в качестве пропрезидентской, имеет постоянный электорат.

Итог пятый

КОМУ НУЖЕН ЛИТВИН

Лишившись Мороза, украинский политикум заполучил Литвина, который и в самом деле оказался “нужным стране”. Правда, не так стране, как для отдельных “регионалов”, особенно для Василия Хмельницкого. Говорят, за него сначала и Секретариат Президента держался как за механизм оттягивания голосов Мороза, а когда спохватился, было уже поздно. Литвин набрал почти 4% (в прошлом году – 2,44%), получив 20 мандатов. Теперь он не знает, как себя выгоднее продать, что может привести его зависанию между двумя лагерями, когда и тем не нужен, и те от его услуг отказываются.

Итак, на нынешний момент картина складывается следующая: Уточненные даны (по состоянию на 3 октября, 11.00):

Партия регионов – 174

БЮТ – 157

НУ–НС – 72

КПУ – 27

Блок Литвина – 20.

Демократический блок: 157+72=229 (с учетом Литвина – 249).

Донецко-коммунистический блок: 174+27=201 (с учетом Литвина – 221).

Политическая жизнь в Украине продолжается. Пускай северные соседи завидуют и кусают локти.

Оксана Охримчук, Киев–Москва