Квасневский прибыл на рассмотрение апелляции на приговор Иващенко

Как передает корреспондент УНИАН, перед судебным заседанием А.Квасневский никаких комментариев журналистам не давал.

Назначенное на 10.00 судебное заседание еще не началось.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением во время подписания плана санации Госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод».

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. Относительно него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы.

Справка УНИАН. Бывший Президент Польши А.Квасневский осуществляет от имени Европейского парламента мониторинг судебных заседаний по делам заключенных бывших правительственных чиновников Украины.