В Житомирской области крестьяне просят Януковича защитить их от сельского головы

В письме к Президенту, копия которого есть в распоряжении УНИАН, жители села сообщают о беззаконии и самоуправстве председателя сельсовета и просят взять ситуацию под президентский контроль.

«Доводим до вашего сведения, что в селе Городище Черняховского района творится беззаконие и самоуправство. Председатель сельсовета нанес тяжелые телесные повреждения жителю села, в результате чего последний находился в коме в очень критическом состоянии в течение недели и скончался 17.07.2012 года. Это не первый кричащий факт рукоприкладства со стороны председателя сельсовета к жителям села и не только. Просим вас взять под личный контроль данную ситуацию, потому что боимся, что на больничной койке может оказаться еще кто-нибудь», - говорится в письме.

Более двадцати подписантов считают, что председатель сельсовета недостоин занимать эту должность и должен немедленно сложить полномочия.

В то же время они заверяют, что сельский голова оказывает противодействие процедуре своего отстранения от должности.

Как сообщили УНИАН в УМВД Украины в Житомирской области, сельский голова села Городище Черняховского района Житомирской области в настоящее время находится под следствием. Правоохранители проводят экспертизы по воспроизводству факта убийства сельского парня. Только по получении результатов этих экспертиз дело будет передано в прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 8 на 9 июля после конфликта с сельским головой с. Городище Черняховского района 31-летний мужчина попал в больницу.

Черняховским районным отделом УМВД Украины в области по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 121 (умышленное тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

17 июля мужчина умер в больнице. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой и лицевой травм.

В день смерти потерпевшего уголовное дело было переквалифицировано с ч.1 на ч.2 ст.121 (умышленно тяжелое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Следственное управление УМВД Украины в области приняло дело в свое производство. Прокуратура Житомирской области усилила надзор за расследованием этого уголовного дела. Дальнейшее производство дела передали из Черняховского райотдела милиции в следственное управление УМВД Украины в Житомирской области.

Местные СМИ отмечали, что односельчане побаиваются, что сельский голова может избежать наказания.