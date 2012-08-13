СМИ: глава Волынской ОГА стал одним из губернаторов, подавшихся в нардепы

Об этом сообщают «Волынские новости» со ссылкой на свои источники. Климчук оказался одним из немногих губернаторов, решивших баллотироваться в Верховную Раду. Кроме него документы также подали глава Житомирской и Винницкой ОГА.

Основным мотивом, по мнению экспертов, является желание спрятаться от возможной уголовной ответственности за его деятельность на посту губернатора. Из-за его деятельности крестьяне угрожали перекрыть трассу, а жители полуразрушенного дома боятся возвращаться в свои квартиры.

Ранее Борис Климчук упорно отказывался сообщать, будет ли он баллотироваться или нет. Причина в том, что Партия регионов проводила переговоры с другим кандидатом в нардепы по этому округу - Игорем Палицей. Напомним, что по результатам соцопроса, именно он является вероятным победителем в выборах. Однако объединяться с бело-голубыми, в случае своей победы, Палица наотрез отказался. Поэтому, по информации издания, «регионалы» обратились «за помощью» к более «сговорчивому» председателю Волынской ОГА.

Напомним, по Луцку зарегистрировались 9 кандидатов в нардепы. Это - Ярослав Плакса, Елена Голева, Андрей Козюра, Игорь Палица, Юрий Недужко, Виктор Пащук, Игорь Алексеев, Петр Кравчук и Петр Гайдучик.