Вехи недели. Выборы пройдут без Тимошенко и Луценко, Янукович отработал с языком, Симоненко не нравится гимн

Центризбирком снял с пробега Юлию Тимошенко и Юрия Луценко, дав возможность членам «Батькивщины» демонстрировать обеспокоенность судьбой вождей. Виктор Янукович подписал скандальный «языковой» закон, который в свою сторону постараются развернуться все фавориты парламентской гонки. Петр Симоненко начал наступление на государственную символику Украины.

Юлия Тимошенко, становившаяся народным депутатом со второго по шестой парламентский созыв, на этот раз вряд ли примет участие в выборах в законодательный орган. И ее, и Юрия Луценко Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в депутаты по причине наличия непогашенных судимостей. Представители объединенной оппозиции нарочито громко пытаются добиться реализации права своих вождей быть избранными, хорошо понимая, что пока рейтинговые очки им может принести максимально раскручивание этой темы. Правда, добиться благоприятного для Тимошенко и Луценко решения судов оппозиционным юристам вряд ли удастся. Гневное заявление президента Европейской народной партии Вильфреда Мартенса, сделанное им без выхода из отпуска, не заставит ЦИК изменить свою позицию.

Год добивавшийся возможности повидаться с Юлией Владимировной посол Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра наконец-то встретился с экс-премьером. Встреча должна была вызвать аналогии с финальной аудиенции главы государства с дипломатом, который покидает страну пребывания. Тейшейру переводят в Кабо-Верде, и он отдал дань уважения Тимошенко, отметив, что она находится в угнетенном состоянии. Еще бы – последние события внутри собственого политического детища вряд ли приносят леди Ю позитивные эмоции. Она ощущает, что ее влияние на реальные политические процессы сжимается, подобно шагреневой коже, но ничего не может этому противопоставить.

Ставшие привычными выпады Рената Кузьмина в адрес экс-премьера также огорчают Тимошенко. Еще бы – главный «злой следователь» ГПУ пообещал ей выдвижение обвинения по делу Щербаня сразу после окончания курса реабилитации. Вряд ли Юлия Владимировна будет теперь форсировать выздоровление, а ее защитнику Сергею Власенко придется придумывать все новые и новые страшилки. Досталось от Кузьмина и Леониду Кучме, которому тот пригрозил новым уголовным делом, и другим фигурантам громких расследований. Интересно, что экс-майор Николай Мельниченко задержан в Италии, но пока процедура его экстрадиции не началась. Напомним, что между Ренатом Равильевичем и Николаем Ивановичем просматривался несколько лет назад взаимный политический интерес.

Не стал мудрствовать лукаво и Виктор Янукович. Использовав группу украиноязычных интеллигентов как возможность потренироваться в общении на государственном языке, глава государства подписал закон «Об основах государственной языковой политики». Объединенная оппозиция со товарищи не стала прерывать краткосрочные по причине выборов отпуска, запланировав акции протеста против президентского автографа на 24 августа. Анне Герман, судя по всему, поручено обеспечивать «позитивные сигналы» с Банковой, которым будут противиться парламентарии уходящего созыва. Тактика борьбы нанайских мальчиков все еще пригодна для решения внутриполитических задач, но после избрания нового состава Верховной Рады подходы к диалогу с ней придется менять.

Николай Азаров продолжает всем своим видом демонстрировать, что в отпуск идти он не собирается. Премьер успел побеспокоиться о безопасности дорожного движения и проконтролировать тушение лесного пожара в Херсонской области. Николай Янович ритуально выказал надежду на компромисс с российской стороной относительно цены газа, хотя Украина, похоже, уже привыкла платить за «голубое золото» сотни миллионов долларов ежемесячно.

Решил продемонстрировать решимость КПУ выиграть выборы ее первый секретарь Петр Симоненко. Он предложил провести референдум относительно государственной символики Украины (герб, флаг, гимн), упирая на то, что под сине-желтым флагом с трезубцем националисты встречали в 1941 году нацистов. Обо всем, что творилось под красным знаменем с серпом и молотом Петр Николаевич дальновидно умалчивает. Вероятно, объектом его праведного гнева станет лидер Радикальной партии Олег Ляшко, потрясавший во время партийного съезда вилами, которые легко можно принять за трезубец. У Олега Валерьевича, как известно, непростые отношения с высокопоставленным коммунистов Адамом Мартынюком, поэтому вспышки классовой ненависти между коммунистами и радикалами вполне вероятны.

Евгений Магда