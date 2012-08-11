Эксперт: Плавучий завод для LNG-терминала легче арендовать

Об этом в частности заявил председатель Координационного совета национального проекта «LNG-терминал» Виталий Демьянюк в своем интервью изданию «Зеркало недели. Украина».

Говоря о наиболее вероятных вариантах реализации проекта, В.Демьянюк отметил, что в нем может быть применена технология FSRU (плавучая установка для регазификации и хранения газа - УНИАН). «Есть установки, разработанные на основе таких технологий – по хранению и регазификации надводного базирования, то есть базирующиеся непосредственно на судне. Для определенных объемов газа, если вы хотите получить не 10 млрд кубометров газа в год, а 2-3-4 млрд (сегодня даже до 5 млрд кубометров в год), вам нет необходимости строить терминал. Вы берете в аренду офшорный терминал. Можно его купить, но проще арендовать. Сегодня существует достаточно большое количество таких кораблей с установками регазификации LNG. Корабль, который швартуется к причалу, на котором есть емкости для хранения сжиженного газа, и есть установка, которая этот сжиженный газ превращает в газообразный и подает на берег уже известный нам природный газ. Это делает мини-завод, базирующийся на корабле», - пояснил эксперт.

Вместе с тем, по его словам, мощность мини-заводов по регазификации, базирующихся на кораблях ограничена по объемам переработки, которые составляют порядка 4,5-5 млрд кубометров сжиженного газа в год.

В.Демьянюк также уточнил, что договор аренды плавучего терминала будет заключаться после тендера. «Аренда составит около 60 млн долл в год», - добавил он. По данным эксперта, в мире насчитывается 7 компаний, работающих с технологией FSRU. В частности это компании Gobar, Exeerate.

В.Демьянюк убежден, что аренда плавучего терминала будет полностью окупаемой. «Представьте себе, что у вас аренда корабля – 60 млн долл в год. Этот корабль в год выдает для круглой цифры 5 млрд кубометров газа. Вам необходимо разделить 60 млн на 5. Получается 12 долл за тысячу кубометров. Плюс еще 12 долл. на 1000 кубометров (с учетом тарифа на транспортировку газа - 306,9 грн за транспортировку 1000 кубометров на 100 км газопровода). С учетом всех транспортных расходов получаем тариф 24 долл за 1000 кубометров газа. Здесь основополагающая - стоимость газа. Чтобы этот процесс имел смысл, закупочная стоимость газа должна быть ниже, чем российского газа, даже если к ней добавить расходы на газификацию и тариф на транспортировку», - подчеркнул эксперт.

Говоря о времени введения в эксплуатацию первой очереди LNG-терминал, В.Демьянюк предположил, что это произойде до конца 2013 год. «Мы нашли ряд решений, которые позволяют нам ускорить проектирование, запараллелить некоторые процессы: те же технологии, те же оптимальные маршруты подсоединения к газовой системе. Сократили маршрут - сократили время», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Как сообщил журналистам руководитель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив, были утверждены экономические показатели и календарный план данного проекта.

Он также отметил, что проект будет финансироваться за счет инвестиций, доля государства составляет 25%. Также, отвечая на вопрос журналистов, В.Каськив сказал, что стоимость непосредственно строительства завода будет составлять 846 млн евро.

Справка УНИАН. 30 января 2012 года компания SOCOIN завершила разработку ТЭО национального проекта «LNG-терминал».

Планируется, что финансирование строительства LNG-терминала будет осуществляться по принципу: 30% от общей стоимости составят средства консорциума, в который войдет Украина, а 70% - за счет заемных средств (кредитов, облигаций и т.д.).

17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

Потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).