Западная пресса прочит Ющенко ложку дегтя

Украинская "оранжевая революция" начала возвращаться к жизни после того, как прозападные партии одержали победу, пусть не очень убедительную, на парламентских выборах. Между тем эта победа возродила опасения по поводу новых противоречий между Евросоюзом и Россией, пишет британская Daily Telegraph в статье "Оранжевая революция" возвращается к жизни после успеха на выборах".

Результаты выборов, по-видимому, привели в ярость Кремль, отмечает издание, - после обработки 80% голосов "оранжевые" партии имели 47% голосов, что считается достаточным для формирования коалиционного правительства.

Но когда Ющенко постарается составить новую коалицию с Тимошенко, в его триумф будет добавлена ложка дегтя.

Daily Telegraph называет Юлию Тимошенко харизматической популисткой, щеголяющей характерной косой "а-ля крестьянка". И напоминает, что в 2005 году она занимала пост премьер-министра. Несмотря на то, что эти двое были движущей силой "оранжевой революции", они быстро отдалились друг от друга, и всего через 7 месяцев после назначения Тимошенко была уволена в связи со взаимными обвинениями в коррупции и некомпетентности. Они утверждают, что уладили противоречия, хотя все равно очевидно, что в случае возвращения Тимошенко на пост премьер-министра президент в значительной степени окажется в ее тени.

Если на Ющенко народ склонен возлагать ответственность за развал "оранжевой" коалиции, то популярность Тимошенко переживает резкий взлет. "Оранжевая принцесса", после недавней встречи с Маргарет Тэтчер получившая еще прозвище украинской "железная леди", Тимошенко сочетает в себе популизм, миловидность кинозвезды и жесткое стремление к абсолютному успеху.

Также необходимо учитывать, замечает издание, что блок Тимошенко завоевал на выборах почти в два раза больше мест, чем президентская партия "Наша Украина". Это во многом низводит Ющенко до роли младшего партнера по коалиции.

Смогут ли эти двое работать вместе – еще вопрос. Учитывая остроту конфликта личностей, многие полагают, что в итоге президент предпочтет назначить премьер-министром Януковича. "С Януковичем Ющенко по крайней мере чувствует почву под ногами, – сказал один западный дипломат. – Юлия гораздо менее предсказуема".

Победа прозападных сил на Украине – хорошая новость во многих отношениях. Она должна позволить сформировать правительство на основе большинства, куда войдут представители партии нимфы "оранжевой революции" Юлии Тимошенко и друзья президента Виктора Ющенко. Она может упростить сближение Украины с Европой, пишет французская Le Monde в статье «Киев на правильном пути».

Между тем, хотя победа "реформистов" и кажется залогом стабильности, она не решает все проблемы, оставленные Украине в наследство посткоммунистической системой. Le Monde пишет, что страна все так же разделена на две части: запад, стоявший у истоков "оранжевой революции", и восток, традиционно обращенный в сторону России. Если Тимошенко предложат сформировать правительство, она будет опираться на коалицию, для которой последовательность взглядов – не главное. Именно соперничество между ней и президентом Ющенко привело к падению первого "демократического" правительства и открыло путь пророссийской партии Януковича.

И наконец, Украина должна успешно завершить реформы социально-экономической системы, сочетающей в себе пороки, свойственные постсоветской эпохе, вызовы рыночной экономики и мафиозные отклонения дикого капитализма. Юлию Тимошенко, которая сама была одним из главных "олигархов" страны, вряд ли смутит идея резать по живому, не щадя собственных друзей.

Что касается внешней политики, Тимошенко достаточно умна, чтобы понять, что не стоит провоцировать Россию, но при этом надо не уступать давлению Москвы, которое та неминуемо будет оказывать на Киев.

Европейский союз должен решить, также замечает издание, признает ли он "европейское призвание" Украины. Этот вопрос стоит особенно остро в момент, когда ЕС пытается определить собственные границы.

Проблем в стране (в Украине – ред.) хватает, замечает американское издание The Wall Street Journal в статье «Оранжевая Украина». Последний раз, когда Тимошенко занимала пост премьер-министра - менее восьми месяцев в 2005 г., перед тем, как президент отправил ее в отставку - ее хаотический стиль правления настроил украинцев против «оранжевого» блока. По всей видимости, две партии (БЮТ и НУ-НС – ред.) получат большинство голосов в парламенте. Тогда, если они сумеют договориться о создании коалиции, премьер-министру Тимошенко будет поручено заниматься экономикой, осуществлять заявленную антикоррупционную и прозападную программу и решать продолжающийся конституционный спор. Действующая конституция нечетко проводит раздел полномочий между исполнительной и законодательной властью; для решения этой проблемы может быть проведен референдум. Споры вокруг конституции привели в этом году к многомесячному политическому тупику и досрочным выборам. Украина больше не может позволить себе подобного.

Хотя украинская политика не всегда благовидна, страна продолжает смеяться над теми, кто пишет ей некрологи, оптимистично прогнозирует The Wall Street Journal. Еще в начале 1990-х ЦРУ прогнозировало распад - возможно, насильственный - страны, расколотой на русскоязычный восток и украиноязычный запад. Но, на самом деле, ее нескованная политика является источником силы. США и, особенно, Европа могут продолжать задавать новому государству направление движения, и будем надеяться, что Брюссель будет проявлять больший энтузиазм относительно амбиций Киева по вступлению в блок.

Жизнь в Украине течет своим чередом - после четвертых по счету после революции парламентских выборов страна по-прежнему в политическом тупике. (Надо полагать, британская The Guardian в статье «На вкус и цвет» просто обсчиталась, уж слишком часто в Украине выборы случаются – ред.)

Виктор Янукович, попытавшийся в те не столь далекие дни украсть победу на президентских выборах и спровоцировавший народ на акции протеста, стал новым человеком - по крайней мере, он хочет, чтобы все мы этому верили. Его партия, судя по всему, все-таки выиграет прошедшие в воскресенье парламентские выборы, хотя для того, чтобы сохранить за собой пост премьер-министра, Януковичу потребуется сформировать коалицию.

Есть у выборов и второй победитель - неолиберал Юлия Тимошенко, героиня `оранжевой революции`, снявшая щедрый политический урожай с недовольства народа властью и богачами - несмотря на то, что сама относится и к тем, и к другим. Она тоже заявляет, что имеет право на формирование нового правительства.

И есть на выборах единственная партия, которая, несомненно, проиграла – это "Наша Украина", партия президента Виктора Ющенко. Сегодня, после трех лет политического хаоса, вариантов у него значительно меньше, чем раньше: либо закопать топор "межоранжевой" войны с Тимошенко (которую он, кстати, два года назад сам же и уволил с поста премьер-министра, попутно обвинив во всех властных грехах), либо пойти под политический венец с Януковичем.

Ни первая, ни вторая перспектива его, понятно, не может радовать. Море оранжевых палаток в Киеве три года назад - это уже в прошлом. Сегодня Ющенко считает Тимошенко своим смертным врагом и готов практически на все, чтобы она снова не стала премьером. Ему даже легче пойти на союз с идеологическим противником Януковичем.

В политике - и мы в этом еще раз убедились, наблюдая за финишной прямой предвыборной кампании - национальная идентичность является инструментом пропаганды и способом привлечения сторонников. Это констатирует Le Monde в статье «Хомо украинус» - вид на грани исчезновения». Президент Виктор Ющенко пообещал через три года снабдить каждую украинскую семью национальным флагом. В 2006 году он подписал закон, согласно которому 75 % теле- и радиопередач должны вестись на украинском языке. Ответ не заставил себя ждать. Партия Регионов, львиная доля сторонников которой проживают в восточной части страны, пообещала провести референдум о присвоении русскому языку статуса государственного, наравне с украинским. `Это - предвыборный пиар. На Украине нет никаких проблем с русским языком, - горячится политолог Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий. - На русском выходят газеты, книги, телепередачи, можно получить образование на русском языке`.

Сложно говорить о существовании `Хомо украинус`, устойчивой национальной идентичности, в стране, где 47 миллионов жителей, и которая поочередно подвергалось разнообразным влияниям: литовскому, польскому, казацкому, австрийскому, царской России и советского режима, вассалом которого она являлась, отмечает издание.

`Оранжевая революция` подтвердила национальный суверенитет и приверженность страны демократическим принципам совсем недавно, в 2004 году. С тех пор прошло слишком мало времени, чтобы государство, которое постоянно политически лихорадит, смогло разработать педагогическую направляющую для литературы, истории, языков. Не стоит даже и пытаться понять что-либо в истории Украины из находящихся в обращении школьных учебников, слишком уж много там неточностей и откровенной пропаганды.

По материалам InoPressa и inoСМИ.ру