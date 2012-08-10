Министерство иностранных дел Польши отозвало всех визовых консулов и генерального консула Марека Мартинека из своего представительства в Луцке в связи с обнаруженными нарушениями при выдаче виз.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом директор консульского департамента МИД Польши Мирослав Гаевский сообщил сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

Он отметил, что проведенная работниками министерства проверка, которая завершилась вчера, выявила ряд нарушений в Консульстве Польши в Луцке. Среди таких нарушений М.Гаевский назвал предоставление "преференциальных условий" для получения виз части заявителей, которые могли получить визы вне очереди, и создание "виртуальной очереди" официальным посредником - визовым центром VFS Global в Луцке, работу которого должны были контролировать работники консульского учреждения.

"Мы выдаем визу практически каждому, кто подает заявку, и потому сама выдача визы не является "решением вопроса". Самое главное - это время. Лица, которые сейчас регистрируются, могут подать заявку на получение визы в октябре, в то время те, кто непосредственно обращаются, могут даже на следующий день", - сообщил М.Гаевский.

По его словам, визовые консулы в Луцке "по непонятным причинам" практиковали ускоренную выдачу виз ряду лиц.

Он также сообщил, что работники Луцкого пункта приема визовых заявлений, созданного компанией VFS Global, при посредничестве которой с конца прошлого года можно получать польские визы, обманывали людей, которые к ним обращались.

"Де-факто, у пункта приема виз было место (для подачи документов) на следующий день, а людям говорили, что ближайший срок есть на следующую неделю... Это такая искусственная очередь. Можно спросить, почему она была создана?", - отметил представитель МИД Польши.

Он сообщил, что проверка выявила с начала года 3,7 тысячи случаев необоснованной "преференциальной" выдачи виз, отметив, что в прошлом году консульство в Луцке выдало около 100 тысяч виз.

М.Гаевский сказал, что работники МИД не обнаружили в действиях консульских работников "непосредственных доказательств" коррупции, отметив, что такие материалы уполномочены собирать правоохранители.

"Мы не можем этого подтвердить с помощью механизмов, которые мы имеем, и единственное, что могли сделать в ситуации, когда не имеем полного доверия к консулам, - полностью их заменить", - сказал он, отвечая на вопрос УНИАН.

М.Гаевский уточнил, что из консульства отозваны все 5 визовых консулов, а также генконсул М.Мартинек в связи с тем, что не обеспечил соответствующий надзор за процессом выдачи виз.

Как сообщал УНИАН, о коррупции в консульстве Польши в Луцке в начале августа написала GazetaPolskaCodziennie, по данным которой в состав преступной группы, занимавшейся нелегальной выдачей виз, входят, по меньшей мере, три работника консульства, в том числе консул.

По данным источника УНИАН, эта группа, в которую также входят местные предприниматели и которая действует уже второй год, продавала шенгенские визы многократного использования от 300 до даже 900 евро, в то время как официальная плата за них для украинцев составляет 35 евро.

В МИД Польши отмечали, что всесторонне способствуют расследованию дела о нелегальной выдаче виз в Украине, и обещали уволить дипломатов в случае выдвижения им официальных обвинений в коррупции.

Польская прокуратура, которая с 2011 года расследует дело о нелегальной выдаче виз в Украине, сообщила, что ни одному из польских дипломатов такие обвинения не выдвинуты, а расследование продлено до конца текущего года.