Александр Третьяков: на осенних выборах должен состояться реванш демократических сил

Тем не менее, Третьяков полностью уверен в своих силах и возможностях в качестве отдельной политической единицы. Подав документы на регистрацию кандидатом в депутаты по мажоритарному округу № 218 в Киеве путем самовыдвижения, оппозиционер говорит, что «это будет для него хорошим опытом». И высказывает уверенность в том, что оппозиция на предстоящих выборах одержит победу.

Александр Юрьевич, почему вы решили баллотироваться в парламент самостоятельно?

Уже более 10 лет я активно участвую в политической жизни Украины. Довольно долгое время я строил и финансировал различные оппозиционные партии – Народный рух, Нашу Украину, Народную Самооборону, Гражданскую позицию. Помогал людям в палаточном городке возле Печерского суда, когда судили Тимошенко, помогал «Поре», когда она стояла возле ЦИКа. В общем, я помогал всем тем, кого считаю представителями демократических сил. И никогда не боялся этого, а, наоборот, публично об этом заявлял, поскольку исправно подаю декларацию о доходах и имею полное право помогать политическим силам, направление действий которых созвучно с моими ценностями.

Так получилось, что моя фамилия не была внесена в списки объединенной оппозиции. Не намерен выяснять, почему так произошло. В то же время, я был и остаюсь в оппозиции к нынешней власти.

Считаю, что выборы по мажоритарному округу будут очень хорошим опытом. Для меня это возможность установить прямой диалог с гражданами. Убежден, что смогу задействовать все свои возможности и авторитет для работы на благо избирателей. С возвращением мажоритарки я для себя решил, что теперь буду помогать исключительно людям. Ведь это лучшее вложение. Если кто-то из них когда-то скажет спасибо, то и мне будет хорошо. В библии написано «Время разбрасывать камни – Время собирать камни». Уверен, что люди будут более благодарны, чем политики.

- Находясь длительное время в оппозиции, чувствовали ли вы давление со стороны власти?

- Я свою политическую карьеру начинал в 2002 году с оппозиции, и до сегодняшнего дня ни разу не изменил своим принципам и убеждениям. В 2010 году публично заявил о том, что иду в оппозицию. Естественно было и давление, и было много «выгодных предложений» о сотрудничестве с властью, но тогда бы мне пришлось изменить себе и своему пониманию политики, которое было со мной все эти 10 лет. Этого я точно никогда не сделаю. Если люди мне поверят и выберут народным депутатом, то я не откажусь ни от одного слова, которое публично произнесу, ни от одной бумаги, которую подпишу.

- Что поменялось в вашем восприятии украинской политики со времен начала политической карьеры?

- В моем представлении, если публичный человек о чем-нибудь говорит, то он обязательно должен это выполнять. А то, что я вижу сегодня – всеобщее предательство. К примеру, во времена моего занятия бизнесом принцип был прост: если заключил сделку – ты ее должен выполнить. Раньше или позже, но выполнить. В римском праве устная сделка считалась тоже сделкой - если устно договорились, значит, надо выполнять. В политике, если говорится устно, то почти всегда не выполняется. Да и то, что подписывается, особенно в свете последних событий, тоже не выполняется. И это меня в украинской политике разочаровывает, поскольку полностью не соответствует моим жизненным принципам.

- Какая политическая идеология вам ближе?

Либерально-демократическая. Я коренной киевлянин, а киевляне по своим принципам – это либеральные люди. И естественно, для меня крайне важны демократические ценности. Как говорил Черчиль: «Демократия – это худшая форма правления, но ничего лучше в мире пока не придумано».

- Что стало вашим наибольшим личным достижением в политике?

- В первую очередь своим достижением я считаю нашу победу в 2004 году - Майдан и избрание Ющенко президентом, в котором я принимал самое непосредственное участие, будучи заместителем начальника штаба. Считаю, что та команда была лучшей за всю историю Украины. Мне прискорбно, что она распалась.

- Кто в мировой и украинской политике является для вас авторитетом?

- Однозначно, примером для себя считаю Черчилля, который был явным антикоммунистом, и независимо от того в какой партии он находился, вектор его деятельности всегда оставался антикоммунистическим. Среди украинских – это Геннадий Иосифович Удовенко, благодаря которому я и пришел в политику. До определенного момента таковым для меня был Ющенко.

- До какого?

- До того, как он баллотировался в 2009-2010 году в президенты. До этого момента я все мог бы объяснить людям, но не после. Ведь тогда он, по сути, косвенно поддержал Януковича, который, по моему мнению, является полным антиподом Ющенко по мировоззрению, образу и истории жизни.

- А кому бы из политиков вы никогда не подали руку?

- Точно никогда бы не подал руку Колесниченко из Партии регионов, которого я считаю человеком, который проводит антигосударственную политику. И тем, кто представляет Компартию. Впрочем, в нынешней Верховной Раде много персоналий, которые хоть и носят депутатский значок, но точно не являются политиками.

- Как Вы оцениваете работу нынешней киевской власти?

Как коренному киевлянину мне стыдно за все, что происходит в родном городе. Киев и страна в целом нуждаются в изменениях. И я знаю, что их реально осуществить. Хотя, справедливости ради, нынешняя столичная власть лучше предыдущей. Но, прежде всего, мне в ней не нравится то, что она зависит от Администрации Президента. Киевская власть должна зависеть только от киевлян. Она не может быть назначена сверху. Если киевляне выбрали хорошего мера – это их победа. Если плохого – несите свой крест, ведь вы за него голосовали.

А чтоб должность мэра нельзя было заполучить с помощью технологий – выборы в столице должны проходить в два тура. Вот когда мэр получит минимум 51% голосов киевлян, тогда он станет настоящим мэром. 20% - это не выбор киевлян. Если я пройду в парламент, то буду отстаивать эту точку зрения - выборы городского головы должны проходить в два тура. Это честно и справедливо.

Кроме того, я считаю, что должность председателя КГГА нужно ликвидировать. Я убежден, что в Киеве должно действовать самоуправление, а мэр обязательно должен предоставлять публичный отчет об использовании бюджетных средств. Лучше всего – в прямом эфире на телевидении. Также необходимо принять ряд важных решений, касающихся вопроса тарифов. Необходимо остановить их рост, сделать так, чтобы жители столицы четко понимали, откуда берутся эти цифры, сколько и что стоит, а главное – почему.

Сейчас киевляне ощущают на себе, что нынешняя власть превратила столицу на дойную корову государственного бюджета. 50% поступлений в бюджет города забирают в центральную казну, а это - 7 млрд. грн. в год! Я убежден, что деньги общины должны оставаться в городе и работать на киевлян.

Поэтому я буду инициировать, прежде всего, изменения в Бюджетный кодекс, которые вернут киевлянам заработанные средства. За счет этого город сможет отремонтировать и построить дороги, модернизировать систему ЖКХ, профинансировать на должном уровне медицину, обеспечить достойную социальную помощь.

Принятия этих важных инициатив на законодательном уровне я буду добиваться в следующем парламенте после избрания.

- Как вы считаете, в какой сфере вы можете работать более эффективно – в качестве парламентария, или управленца?

- Безусловно, в качестве парламентария. Я по натуре либерал, люблю говорить с людьми, убеждать их. И считаю, что в парламентской среде более эффективен, нежели в исполнительных органах власти. Я - кадровый офицер, руководил крупным коммерческим предприятием, в ранние годы достиг довольно серьезных результатов - в 25 лет уже заработал первый миллион долларов. Я хочу, чтобы у как можно большего количества людей была такая возможность – максимально реализовать себя в той или иной сфере, будь это бизнес, культура, общественная или профессиональная деятельность. Согласитесь, жить в богатом обществе гораздо приятнее и безопаснее, чем в бедном.

- С какими политическими силами Вы бы сработались в новом парламенте?

- Я могу сказать точно, с кем не смог бы работать - с партией коммунистов. По политическому вектору, безусловно, легче всего было бы найти общий язык с Объединенной оппозицией и партией УДАР. Если брать какие-то важные и нужные вопросы экономики, то, возможно, даже с Партией регионов. Если я, конечно, буду видеть, что решение этих вопросов идет на благо страны. Например, в том, что касается налога на роскошь. А также я считаю, что шкала налогообложения должна быть прогрессивной: чем человек богаче, тем больше он платит. Это справедливо, и такой законопроект я, безусловно, поддержу.

В чем заключаются Ваши политические амбиции? Какая главная мотивация вашего похода на выборы?

На сегодняшний день Украина полностью погрязла в коррупции. Основной источник этого явления - политическая коррупция во власти. После выборов политики в своем большинстве сразу забывают об интересах людей. Это касается и Президента, и депутатов парламента и местных советов. Как преодолеть политическую коррупцию? Прежде всего, нужно создать систему подотчетности власти народу.

Поэтому как депутат я буду поддерживать полную отмену неприкосновенности народных депутатов и Президента, закон об импичменте Президента, а также закон об отзыве народных депутатов и депутатов местных советов. Это сделает общественный контроль реальным инструментом влияния на работу политиков во власти.

Когда я избирался в парламент в 2002-ом году, моя главная политическая амбиция заключалась в том, чтобы оппозиционный кандидат Ющенко победил на тех выборах. Когда избирался в 2006-ом году, свою основную задачу видел в том, чтобы Украина была мощным независимым государством. Сейчас, когда я иду в 2012-ом году на выборы, то хочу, чтобы в нашей стране состоялся реванш демократических сил. Мы создадим демократическое большинство в парламенте, освободим Тимошенко и Луценко, прекратим политические преследования и вернемся на европейский путь развития. Это моя политическая амбиция и на этот результат я готов целенаправленно и серьезно работать.

В столичном округе, где вы баллотируетесь, намечается достаточно серьезная конкуренция. По вашему округу идут кандидаты и от Объединенной оппозиции, и от УДАРа, и от Украинской народной партии. Не боитесь того, что именно с вами будут «воевать» все?

Я совершенно не боюсь того, что со мной будут, как вы выразились, «воевать». Я всегда оставался честен перед людьми, не изменил своим политическим принципам, был и остаюсь в оппозиции. С уважением отношусь к своим коллегам-оппозиционерам, но считаю, что победить должен сильнейший. Убежден, что киевляне примут правильное решение и громко заявят о своем выборе в пользу демократии, тем самым показав пример всей стране.

Ведь киевляне – это особая общность людей. Впервые я это по-настоящему почувствовал, когда был курсантом военного училища. В 1991 году, в дни путча ГКЧП, нам в любой момент могли отдать приказ выйти против людей. Нам уже выдали каски, бронежилеты, остальное снаряжение, на плацу стояли БТР-ы, были заряжены автоматы. И у нас в казарме была дискуссия: будем стрелять или не будем. Мнения разделились 70% на 30% - тех, кто не собирался применять оружие, было больше. Все без исключения киевляне наотрез отказались стрелять. А как? Там ведь друзья, родственники, одноклассники. Это была стопроцентная поддержка и общее решение. Вот и сейчас я уверен, что киевляне покажут свою сплоченность на выборах.