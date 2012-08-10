Собор: подписание "языкового закона" означает дискриминацию украинцев

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии «Украинская платформа «Собор».

Как отметили в партии, в условиях, когда, по данным Ассоциации издателей периодической прессы и Ассоциации книгоиздателей, только 13% книжного, 30% газетного, 10% журнального рынка составляет украиноязычная продукция, когда на ТВ доля украиноязычного продукта не превышает 25%, подписание этого закона означает усиление дискриминации украинцев на своей собственной земле.

«В действительности этот так называемый «закон» – о поощрении пренебрежения Украины в Украине. Такие как В.Янукович и его группировка считают, что колоссальных страданий, которые претерпел украинский народ, мало, и наш народ виноват лишь в том, что сохранился на своей Украинской земле», - говорится в заявлении.

Украинская платформа «Собор» отмечает, что, разрывая информационное и образовательное пространство страны, «власть создает в стране феодальные мини-гетто, с четкой целью уменьшить сопротивление расколотого народа».

В условиях информационного общества все это означает практическую подготовку к дезинтеграции стране, уверены в партии. «Именно к этому и стремятся апологеты «русского мира», пытаясь вернуть Украину в имперскую орбиту», - отмечается в заявлении.

Абсолютное большинство положений языкового законопроекта не имеет никакого отношения к защите прав этнических групп, убеждены в партии. «Государственные и местные служащие окажутся под угрозой судебных исков в случае неудовлетворения требований относительно общения на более чем десятке языков. Одновременно целые территории превращаются в образовательные «гетто» для детей и молодежи», - отмечает Украинская платформа «Собор».

«Сначала В.Янукович обещал, что не будет его поспешного принятия, потом обещал общественное обсуждение, а теперь обещает пересмотр закона и программу развития украинскому языку. Но мы знаем цену таким обещаниям», - отмечается в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 8 августа В.Янукович подписал принятый Верховной Радой Закон "О принципах государственной языковой политики". Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.

Принятие этого закона в начале июля вызвало волну протестов. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.