ЦИК отказалась зарегистрировать однофамильца депутата Терёхина
23:41, 09 августа 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации самовыдвиженцу Андрею Терёхину.
Однофамилец народного депутата собирался баллотироваться в том же 211-м избирательном округе в Киеве, что и Сергей Терёхин - кандидат от партии «Батькивщина».
Как передает корреспондент УНИАН, Центризбирком отказал ему в регистрации, мотивировав свое решение тем, что его документы не были оформлены должным образом, в частности автобиография не содержала определенных данных.
Таким образом, ЦИК фактически отказалась регистрировать однофамильца С.Терёхина.
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