ЦИК отказалась зарегистрировать однофамильца депутата Терёхина

Однофамилец народного депутата собирался баллотироваться в том же 211-м избирательном округе в Киеве, что и Сергей Терёхин - кандидат от партии «Батькивщина».

Как передает корреспондент УНИАН, Центризбирком отказал ему в регистрации, мотивировав свое решение тем, что его документы не были оформлены должным образом, в частности автобиография не содержала определенных данных.

Таким образом, ЦИК фактически отказалась регистрировать однофамильца С.Терёхина.