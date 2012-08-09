На тушение лесного пожара в Херсонской области отбыл Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров улетает в Херсонскую область, где проведет заседание оперативного штаба по ликвидации лесного пожара, который начался 9 августа в 10.20 недалеко от с.Крынки Цюрупинского района Херсонской области.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, на территории Корсунского лесничества возник лесной пожар на площади около 50 га, из них 25 га верховой. Общая площадь лесного массива составляет более 5 тыс. га.

Ликвидация пожара продолжается.