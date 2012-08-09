СБУ снова вызывает бютовца на допрос по делу "днепропетровских террористов"

Об этом заявил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко, сообщает Укринформ.

"На вчера (8 августа - ред.) он был вызван следователем для допроса по уголовном делу как свидетель, однако он не явился. В связи с этим следователем направлена повестка по месту его проживания, и есть данные, что повестка была вручена, с целью его вызова на завтра, на пятницу", - сказал Деревянко.

Он подчеркнул, что в случае, если Соколов не появится на допрос в пятницу, СБУ продолжит вызывать его при помощи повесток. "Поскольку в отношении народного депутата Украины существует особая процедура ограничения, то народный депутат Украины не может быть доставлен в принудительном порядке как обычный гражданин в органы судебного следствия, в связи с этим будем вызывать повестками", - отметил Деревянко.

Напомним, в среду, 8 августа, Михаила Соколова повторно вызвали в СБУ на допрос по делу "днепропетровских террористов", однако он отказался появиться. Первый раз нардеп был допрошен 9 июля.