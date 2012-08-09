СБУ снова вызывает бютовца на допрос по делу "днепропетровских террористов"

16:54, 09 августа 2012
Политика
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Служба безопасности Украины направила народному депутату от фракции "БЮТ-Батькивщина" Михаилу Соколову повестку с вызовом на допрос по делу "днепропетровских террористов" на пятницу, 10 августа.

СБУ снова вызывает бютовца на допрос

Об этом заявил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко, сообщает Укринформ.

"На вчера (8 августа - ред.) он был вызван следователем для допроса по уголовном делу как свидетель, однако он не явился. В связи с этим следователем направлена повестка по месту его проживания, и есть данные, что повестка была вручена, с целью его вызова на завтра, на пятницу", - сказал Деревянко.

Он подчеркнул, что в случае, если Соколов не появится на допрос в пятницу, СБУ продолжит вызывать его при помощи повесток. "Поскольку в отношении народного депутата Украины существует особая процедура ограничения, то народный депутат Украины не может быть доставлен в принудительном порядке как обычный гражданин в органы судебного следствия, в связи с этим будем вызывать повестками", - отметил Деревянко.

Напомним, в среду, 8 августа, Михаила Соколова повторно вызвали в СБУ на допрос по делу "днепропетровских террористов", однако он отказался появиться. Первый раз нардеп был допрошен 9 июля.

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