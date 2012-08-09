Олийнык: закон о языковой политике защищает права человека

Об этом он заявил, комментируя подписание Президентом Закона «О принципах государственной языковой политики», сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Президент Украины как гарант Конституции соблюдает Основной Закон Украины. В 10 ст. Конституции прописаны три четких положения. Первое – государственным языком Украины является украинский язык. Второе – государство гарантирует свободное развитие и защиту русского и других языков национальных меньшинств. И третье – применение языков в Украине гарантируется Конституцией и определяется законом», - сказал В.Олийнык.

По его словам, языковой закон полностью удовлетворяет нормам Европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств.

В.Олийнык утверждает, что Закон «О принципах государственной языковой политики» не нарушает права украинского языка. И именно украинский язык остается единым государственным языком в стране. «Более того, Виктор Янукович дал поручение создать рабочую группу при Кабинете министров с привлечением общественности, известных деятелей образования, науки и искусств, ведущих специалистов по языковым вопросам для разработки и внесения системных предложений по усовершенствованию законодательства относительно порядка применения языков в Украине», - напомнил депутат.

Также В.Олийнык отметил, что подписание языкового закона – «еще одно подтверждение того, что Партия регионов выполняет свои обязательства перед избирателями».