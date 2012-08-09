Члена "Батькивщины" исключили за самовыдвижение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил на пресс-конференции в Ровно народный депутат Украины, председатель областной организации ВО «Батьківщина» Юрий Прокопчук.

По его словам, такое решение было принято на заседании бюро областной парторганизации, которое состоялось перед пресс-конференцией.

Как объяснил Ю.Прокопчук, А.Данильчук, который в 2005-2010 гг. был председателем облсовета, исключен из рядов партии за нарушение партийной дисциплины, связанное с его участием в предстоящих парламентских выборах.

В частности, несколько дней назад А.Данильчук как самовыдвиженец зарегистрировался кандидатом в народные депутаты по одному из мажоритарных округов Ровенской области вопреки партийной позиции, сказал Ю.Прокопчук.

По его словам, на партийном съезде в Киеве по этому округу был выдвинут от ВО «Батьківщина» другой претендент – руководитель фракции «Батьківщини» в областном совете Николай Кучерук, кандидатура которого была согласована и проголосована делегатами съезда.

"Решение съезда было такое, как я озвучил, - о поддержке совсем другого кандидата. Если Данильчук с этим решением не согласился, и принял свое личное - это его право. Но он не может идти на выборы ни при поддержке ВО «Батьківщина», ни вообще как-то позиционировать себя с партией. Именно поэтому за нарушение решения съезда Александр Данильчук был исключен из партии ВО «Батьківщина», - отметил Ю.Прокопчук.