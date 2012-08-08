Доний считает, что власть делает из Тимошенко «вечного Нельсона Манделу»
По мнению О.Дония, "если Евросуд выпустит ее по одному делу, то власть придумает другое".
Народный депутат Украины, член фракции «Наша Украина - Народная Самооборона» Олесь Доний считает, что власть делает все, чтобы бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко «превратилась в вечного Нельсона Манделу в тюрьме. И чтобы она ни при каких обстоятельствах не вышла».
Об этом он заявил в интервью УНИАН.
По мнению О.Дония, «если Евросуд выпустит ее по одному делу, то они придумают другое. Потому что реально понимают, что именно это – Тимошенко в тюрьме – реальная альтернатива президентской кампании. Чтобы Тимошенко не имела возможности влиять на политическую силу, они придумали новую тактику по недопущению к ней депутатов. Уголовный кодекс содержит норму, что депутат может когда угодно посетить заключенную. Вся информация поступает от одного-двух человек. Телевизор можно смотреть до 21 часа. А там, в эфире, свыше 80% выступлений принадлежит власти. В этой ситуации реальный контроль осуществлять тяжело».
Но, безусловно, отметил О.Доний, «имя и лозунг Юли оппозицией используется по полной. Это напоминает «Скотный двор» Оруэлла и молитвы на череп. Тогда это была пародия на мавзолей. Но это и аналогия о том, что часть партбоссов готовы молиться на заключенную Тимошенко, но не согласовывать с ней реальную политику».
*** Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН.