Доний считает, что власть делает из Тимошенко «вечного Нельсона Манделу»

Народный депутат Украины, член фракции «Наша Украина - Народная Самооборона» Олесь Доний считает, что власть делает все, чтобы бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко «превратилась в вечного Нельсона Манделу в тюрьме. И чтобы она ни при каких обстоятельствах не вышла».

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

По мнению О.Дония, «если Евросуд выпустит ее по одному делу, то они придумают другое. Потому что реально понимают, что именно это – Тимошенко в тюрьме – реальная альтернатива президентской кампании. Чтобы Тимошенко не имела возможности влиять на политическую силу, они придумали новую тактику по недопущению к ней депутатов. Уголовный кодекс содержит норму, что депутат может когда угодно посетить заключенную. Вся информация поступает от одного-двух человек. Телевизор можно смотреть до 21 часа. А там, в эфире, свыше 80% выступлений принадлежит власти. В этой ситуации реальный контроль осуществлять тяжело».

Но, безусловно, отметил О.Доний, «имя и лозунг Юли оппозицией используется по полной. Это напоминает «Скотный двор» Оруэлла и молитвы на череп. Тогда это была пародия на мавзолей. Но это и аналогия о том, что часть партбоссов готовы молиться на заключенную Тимошенко, но не согласовывать с ней реальную политику».

*** Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН.