Янукович всё же дошёл до Майдана

Янукович не придет сегодня на встречу с вами – он занят переговорами по формированию будущей коалиции – так разочаровали со сцены сторонников “Регионов”, собравшихся в понедельник послушать поздравительную речь своего лидера. Людей с синими флагами собрали на площади немало – длинные колонны сторонников ПР привычно стягивались на митинг еще за несколько часов до начала. А как же – явка на встречу с премьером обязательная, а дисциплина, как известно в “Регионах”, – образцовая. Только в этот раз, похоже, “регионалы" как-то перестарались.

Десятки тысяч их сторонников были доставлены лишь для того, чтобы в течение получаса послушать страстные речи недавних еще членов других партий: “Вече” и СДПУ(о), - а ныне почти депутатів-“регионалов” – Инны Богословской и Нестора Шуфрича.

Счастливые участники первой пятерки рассказывали, как уверенно они победили и как красиво оторвались от оранжевой команды – оказывается, на 6%.

Само собой, Партия регионов уже собирается не только формировать коалицию, но и новое правительство. И, конечно, “оранжевые уже готовятся к сценарию, отработанному на президентских выборах, в частности – обжаловать выбор народа в восточных областях”.

Богословская опять не смогла сдержаться, чтобы не уесть давнего врага – Юлию Тимошенко: “Тимошенко хочет поставить Восток на колени!”. А эхом к ней неслось такое сладкое: “Юльку геть!..”

Не похоже, чтобы сторонники “Регионов” были настроены что-то массово праздновать, и совсем скоро организованные колонны стали растекаться по Крещатику. И тут со сцены прозвучала команда: “Не расходиться, ждём премьера”.

Колонны медленно поползли обратно к Майдану.

Кто-то ходил с огромным “букетом” воздушных шариков голубого цвета с логотипом партии. Раздавал их лишь бабкам, которые просили. Какой-то мужчина, так и не выпросив шарик, выпалил: “Все равно ваш Янукович как был хамом, так и остался!”

Что-то похожее я слышал вчера, когда чрезвычайно мрачный Виктор Федорович на вопрос журналистки – “а почему же вы такой мрачный – расстроились из-за проигрыша?”, – ответил: “Да вы на себя в зеркало посмотрите!” Моя коллега, сторонница Партии регионов, не растерялась: “Разве я перестала вам нравиться?” На это ей сделала замечание уже Анна Герман, мол, что ты себе позволяешь? Другие удивились: как это он тебя не послал?

А та выдала уже в спину премьеру что-то в том же духе, что и персонаж, обделенный синим шариком.

Сегодня Януковича как будто подменили. Выражение лица у него изменилось. И настроение тоже. Он горячо говорил из сцены о том, как прекрасно, уверенно и неоспоримо мы победили, повысили свой результат, а значит – и народную поддержку.

Из его уст прозвучало приблизительно следующее: “Мы хотим объединить Украину!” “Обречены те политические силы, которые любым путём хотят получить власть и распределить посты”. “Нам не нужно искать врагов друг в друге...”, “Сегодня рост экономики – 7,5%. Мы надеялись на больше, но нам не дали...”

Янукович также отметил, что его партия имеет право на создание коалиции по всем международными нормами. Еще заверил, что выполнят все, что обещали на выборах.

Ну и конечно – обещал собрать профессионалов в правительстве. Выходит, правительство Януковича было до сих пор не профессиональным?

А еще – низкий вам всем поклон! Лидер кланяться не стал, вместо этого вызвал давку в первых рядах детей Донбасса и златозубых женщин, первыми пытавшимся пожать руку кумиру. В этот раз Янукович перевыполнил план по числу пожатых мозолистых рабочих рук, которым еще много придется тяжело работать лишь для того, чтобы через несколько лет опять почувствовать это прикосновение обманчивой надежды.

Дмитрий Стаховский