Суд освободил под подписку мэра Александровска, которого судят за взятку

Ленинский районный суд Луганска на заседании 6 августа принял решение об освобождении из-под стражи под подписку о невыезде мэра Александровска, обвиняемого в получении 130 тыс. грн взятки.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Александр Зайцев.

По его словам, суд не согласился с мнением следователя по уголовному делу против мэра.

«Следователь считал и до сих пор так считает, что мэр Александровска может скрыться от следствия, если его отпустить под подписку. Но суд на этот раз посчитал, что есть основания снять арест», - сказал А.Зайцев.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в здании Александровского горсовета (административная территория Луганска) были задержаны три чиновника, среди которых мэр города, при получении взятки в сумме около 130 тыс. грн. По данным СБУ, они требовали взятку за предоставление земельных участков. Было возбуждено уголовное дело.

15 мая мэр Александровска, депутат и секретарь горсовета были задержаны, а 18 мая Ленинский райсуд принял решение об аресте мэра Александровска.

24 мая и 25 мая Ленинский районный суд освободил из-под стражи секретаря и депутата городского совета Александровска под залог. Следствие по делу продолжается.