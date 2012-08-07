Батькивщина требует от ЦИК снять с регистрации «липового» бютовца

Партия «Батькивщина» обратилась в Центральную избирательную комиссию с требованием снять с регистрации Богдана Дубневича, которого ЦИК своим постановлением зарегистрировал кандидатом в народные депутаты Украины от этой политической силы по одномандатному избирательному округу № 118.

Соответствующее заявление подано в Центральную избирательную комиссию за подписью первого заместителя председателя партии Александра Турчинова, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

Как отмечают в пресс-службе, в заявлении, в частности, отмечается: «Дубневич Богдан Васильевич не является членом партии Всеукраинское объединения «Батькивщина». Он вышел из партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» 28.08.2010 года. В соответствии с действующим уставом партии (пункт 3.13), повторный прием в партию не возможен на протяжении двух лет. Поэтому на день подачи документов в Центральную избирательную комиссию Дубневич Богдан Васильевич не был членом партии Всеукраинское объединение «Батькивщина». Информация относительно партийности данного лица является недостоверной и не отвечает действительности».

«Просим принять необходимые меры относительно исправления в постановлении № 147 от 03.08. 2012 года представленной информации о кандидате в народные депутаты Украины Дубневиче Богдане Васильевиче», - отмечает А.Турчинов в заявлении в ЦИК.