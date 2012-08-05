Эксперты клятвам политиков не верят

Опыт прошлых лет показывает, что предвыборные клятвы кандидатов в народные депутаты не предавать политическую силу, от которой они баллотируются, ничего не стоят.

Такое мнение высказал эксперт "Украинского клуба" Александр Нарбут в эфире "Эра-FM".

"Уже клялись, уже подписывались, уже были и на прошлых выборах, а в некоторых партийных структурах и на позапрошлых целые списки с личными подписями едва ли не кровью о том, что все будут работать так, как положено. Чем это кончилось? Мы каждый видели одно и то же: люди выходят как только пахнет или выгодами, или проблемами. Поэтому на самом деле все эти обязательства ни к чему никого не обязывают ", - цитирует Нарбута Gazeta.ua.

По его словам, складывается впечатление, что политсилы заранее знают, сколько голосов наберут на выборах.

"Во время съездов и составления списков почему-то все исходят из того, что уже известно количество людей, которые проголосуют за ту или иную политическую силу. Они почему-то четко знают, сколько людей от них пройдет, а сколько не пройдет. Или они уже "сыграли" выборы и поделили всех, или они так в себе уверены - а в последнем я начинаю очень сильно сомневаться", - отметил Нарбут.

Его мнение поддержал президент Института политических и социологических исследований Тараса Шевченко Владимир Бондаренко.

"Клятва очень важна для людей верующих, которые не ради меркантильных дел живут. А безбожники и со стороны оппозиции, и со стороны власти продадут родного отца и мать", - отметил специалист.

Напомним, сегодня все кандидаты в народные депутаты от Объединенной оппозиции "Батькивщина" присягнули на верность украинскому народу.

Отметим, 1 августа кандидаты в народные депутаты от партии "УДАР" поклялись, что обязуются в случае избрания в парламент соблюдать программу политсилы, не голосовать за законопроекты, которые представляют угрозу для национальным интересам Украины или содержат коррупционную составляющую, войти во фракцию партии "УДАР "и не выходить из нее, а также при каких обстоятельствах не вступать в коалицию с Партией регионов и ее сателлитами.