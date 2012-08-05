Над Украиной летали истребители

Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин заверяет, что наши военные летчики готовы в любой момент выполнить задания по прикрытию воздушного пространства Украины.

На этом глава оборонного ведомства акцентировал, комментируя пролеты над городами Украины авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины 5 августа, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства оброни.

Д.Саламатин отметил, что пролеты звеньев в составе четырех истребителей и пар боевых истребителей Миг-29 и Су-27, штурмовиков Су-25 над более чем 30 городами Украины происходили в рамках отработки плановых мероприятий боевого дежурства и с целью проверки системы противовоздушной обороны государства.

«Задания, которые ставились в рамках этой тренировки перед авиацией Воздушных Сил, зенитными ракетными и радио-техническими подразделениями – выполнены. Украинский народ по праву может гордиться своими защитниками воздушных рубежей», - особо отметил министр.

Тренировка проходила в суровом соответствии с требованиями правил авиационной безопасности. Во время праздника было сделано 30 самолетовылетов, самолеты осуществили пролеты над городами без выполнения фигур сложного и высшего пилотажа, подчеркнули в пресс-службе Минобороны.

Во время перелетов между городами, в разрешенных мерами безопасности воздушных зонах, экипажи боевых самолетов отработали элементы воздушной разведки и воздушного боя, усовершенствовали навыки выполнения заданий по прикрытию воздушного пространства государства, отмечается в сообщении.

По завершению тренировки все самолеты вернулись на аэродромы базирования. Командующий Воздушных Сил ЗС Украины Юрий Байдак отчитался перед министром обороны об успешном выполнении поставленных задач. Д.Саламатин поблагодарил личный состав Воздушных Сил ВС Украины за успешно проведенные учения и поздравил военных летчиков с праздником.