365 дней в неволе: В Киеве расклеили стикеры в поддержку Тимошенко

Сегодня, в день годовщины ареста лидера «ВО «Батькивщина», экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, во всех районах Киева появились стикеры с ее изображением и надписью: «365 днів в неволі. Вона не зломлена, а ти?».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», стикеры можно увидеть возле станций метро, на остановках общественного транспорта, в подземных переходах, на площадках возле супермаркетов и торговых центров.

Согласно информации пресс-центра Киевского регионального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина», это акция в поддержку «незаконно» осужденной Ю.Тимошенко.

«Мы хотели привлечь внимание киевлян к этой печальной дате, ведь наш лидер уже 365 дней незаконно находится в жестоких условиях принудительного содержания: Лукьяновское СИЗО, Качановская колония, больница «Укрзализницы». И все же система ее не сломала», - сказали в штабе.

К масштабному расклеиванию стикеров было привлечено свыше 300 активистов, которые работали в ночь с субботы на воскресенье. Наиболее охвачена центральная часть города.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко арестовали 5 августа 2011 года во время рассмотрения в Печерском райсуде Киева так называемого "газового" дела из-за того, что якобы "системно препятствовала установлению истины, нарушала порядок судебного заседания, не выполняла распоряжения председательствующего, сознательно затягивала процесс, выражала неуважение к суду, а также к свидетелю", которым в то время выступал действующий премьер-министр Николай Азаров.

11 октября 2011 года судья Печерского районного суда Родион Киреев осудил Ю.Тимошенко к 7 годам заключения без права в течение трех лет занимать государственные должности, а также удовлетворил гражданский иск НАК "Нафтогаз Украины" по выплате Ю.Тимошенко компенсации ущерба в размере 1,516 млрд грн, нанесенного компании в результате подписания газовых контрактов в январе 2009 года.

Перед Новым 2012 годом Ю.Тимошенко перевезли для отбывания наказание в Качановскую исправительную колонию в Харькове.

С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице «Укрзализныци» в Харькове (у нее диагностирована межпозвоночная грыжа). Лечение Ю.Тимошенко проходит под наблюдением медиков из берлинской клиники «Шарите».