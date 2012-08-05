Кандидаты от Объединенной оппозиции приняли присягу

Как передает корреспондент УНИАН, кандидаты приняли свою присягу сегодня в партийном офисе «Батькивщины».

«Считаю своим долгом сделать все от меня зависящее для скорейшего освобождения Украины от криминального оккупационного режима Януковича. Для этого присягаю голосовать за закон об импичменте Президента Украины, за сам импичмент Януковича, а также за закон о порядке отзыва народного депутата Украины», - сказано в тексте присяги.

Кандидаты также намерены прилагать все усилия для освобождения всех политических узников: Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и других.

Все кандидаты взяли на себя обязательство в случае избрания в парламент вступить во фракцию «Батькивщина» и ни юридически, ни фактически не выходить из нее в течение всего созыва.

Кроме того, кандидаты обязались защищать украинский язык как единственный государственный, неуклонно выполнять решения фракции и придерживаться фракционной дисциплины.

В случае принципиального изменения политической позиции, кандидат должен сложить полномочия народного депутата Украины.

Как отметил председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк, сегодняшняя присяга является первым шагом к тому, чтобы люди поверили, что оппозиционные кандидаты знают что такое честь, достоинство и ответственность.

«Первой должна была подписать эту присягу Юлия Тимошенко. Она скрепила эту присягу кровью, год находясь за решеткой, год заключенная режимом Януковича», - сказал А.Яценюк, добавив, что Ю.Тимошенко присягнула украинскому народу и выполняет эту присягу.

Присягу подписали А.Яценюк, Анатолий Гриценко, Григорий Немыря, Сергей Соболев, Борис Тарасюк, Николай Томенко, Николай Княжицкий, Ирина Луценко и Александр Турчинов. После них свои подписи ставили другие кандидаты, которые баллотируются как по спискам, так и в мажоритарных округах.