На Пешеходном мосту в Киеве развернули баннер «Юлі - волю»

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Киевского регионального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина», баннер длиной 20 м можно было увидеть, двигаясь по улице Набережно-Хрещатицкой в сторону Подола с 8.00 утра.

«Сегодня, 5 августа, исполняется год с момента незаконного ареста нашего лидера Юлии Тимошенко. Все это время мы провели вместе с ней, восхищаясь ее силой духа и поддерживая ее. Мы постоянно доказывали киевлянам – ее заключение является фактом ее правоты и беспомощности власти перед ее критикой. Поэтому сегодня мы вновь обращаемся к людям, к власти, к миру: освободите Тимошенко» - заявил руководитель столичного избирательного штаба оппозиции, народный депутат Юрий Одарченко.

Ю.Одарченко вместе с представителями штаба около часа держали баннер на мосту.

Как напоминает официальный сайт Ю.Тимошенко, экс-премьер-министр Украины Ю.Тимошенко уже год находится за решеткой по обвинениям в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Ю.Тимошенко арестовали 5 августа 2011 года во время рассмотрения так называемого "газового" дела из-за того, что якобы "системно препятствовала установлению истины, нарушала порядок судебного заседания, не выполняла распоряжения председательствующего, сознательно затягивала процесс, выражала неуважение к суду, а также к свидетелю", каковым в то время выступал действующий премьер-министр Николай Азаров.

В знак протеста против незаконного ареста возле Печерского суда столицы началось бессрочное пикетирование, которое продолжается до сих пор.

«Досудебное и судебное следствие по "газовому" делу проводилось с грубыми нарушениями действующего национального и международного законодательства», - отмечается в сообщении.

11 октября 2011 года судья Печерского районного суда Родион Киреев осудил Ю.Тимошенко к 7 годам заключения без дальнейшего права в течение трех лет занимать государственные должности, а также удовлетворил гражданский иск НАК "Нафтогаз Украины" относительно выплаты Ю.Тимошенко компенсации ущерба в размере 1,516 млрд грн, причиненного компании в результате подписания газовых контрактов в январе 2009 года.

«Спустя неделю после объявления приговора против Ю.Тимошенко возбудили еще одно уголовное дело, касающееся деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины" в 1997-1998 годах, точнее возобновили его, несмотря на решение двух палат Верховного суда Украины о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления. А уже 8 декабря 2011 года в рамках этого дела Ю.Тимошенко была арестована во второй раз и бессрочно», - напоминает сайт.

Перед Новым 2012 годом Ю.Тимошенко перевезли для отбывания наказания в Качановскую исправительную колонию в Харькове.

Все это время международное сообщество требует от Президента Украины Виктора Януковича освободить Ю.Тимошенко.

С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице «Укрзализныци» в Харькове (у нее диагностирована межпозвоночная грыжа). Лечение Ю.Тимошенко проходит под наблюдением медиков из берлинской клиники «Шарите».