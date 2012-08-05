Писатель Шкляр идет в депутаты

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали все делегаты съезда.

По словам председателя партии, народного депутата Павла Жебривского, кандидатура В.Шкляра, который является патриотом и нерядовой личностью, добавит рейтинг и вдохновение Украинской платформе «Собор» в предвыборной борьбе.

«Это человек-боец. Такие должны быть в Верховной Раде», - подчеркнул П.Жебривский.

Как сообщал УНИАН, в субботу съезд Украинская платформа «Собор» утвердил список кандидатов в народные депутаты на выборах 28 октября 2012 года. Возглавили список известные украинские писатели, издатели Виталий и Дмитрий Капрановы. Третьим в списке идет бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, четвертым – политолог Александр Палий, пятым кобзарь Тарас Компаниченко.