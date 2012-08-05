Сегодня на Крещатике откроют фотовыставку о Тимошенко

07:41, 05 августа 2012
Политика
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5 августа в 14:00 в палаточном городке оппозиции в Киеве на Крещатике состоится открытие фотовыставки, посвященной годовщине ареста лидера «ВО «Батькивщина», экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Намети, встановлені прибічниками арештованої цього дня Юлії Тимошенко на Хрещатику, 5 серпня

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Объединенной оппозиции «Батькивщина».

«В экспозицию вошли 365 фотографий из хронологии противостояния незаконному судопроизводству и борьбе оппозиционных сил с репрессивным аппаратом власти», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что в 14:00 состоится брифинг народного депутата, руководителя Киевского регионального штаба ОО «Батькивщина» Юрия Одарченко.

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