Сегодня на Крещатике откроют фотовыставку о Тимошенко
07:41, 05 августа 2012Политика
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5 августа в 14:00 в палаточном городке оппозиции в Киеве на Крещатике состоится открытие фотовыставки, посвященной годовщине ареста лидера «ВО «Батькивщина», экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Фотовыставку откроют в палаточном городке
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Объединенной оппозиции «Батькивщина».
«В экспозицию вошли 365 фотографий из хронологии противостояния незаконному судопроизводству и борьбе оппозиционных сил с репрессивным аппаратом власти», - говорится в сообщении пресс-службы.
Также сообщается, что в 14:00 состоится брифинг народного депутата, руководителя Киевского регионального штаба ОО «Батькивщина» Юрия Одарченко.
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