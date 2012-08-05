Сегодня на Крещатике откроют фотовыставку о Тимошенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Объединенной оппозиции «Батькивщина».

«В экспозицию вошли 365 фотографий из хронологии противостояния незаконному судопроизводству и борьбе оппозиционных сил с репрессивным аппаратом власти», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что в 14:00 состоится брифинг народного депутата, руководителя Киевского регионального штаба ОО «Батькивщина» Юрия Одарченко.