В Киеве осенью состоятся Дни Вены

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом шла речь во время встречи руководства города с делегацией австрийской столицы, которую возглавил посол Австрии в Украине Вольф Дитрих Хайм.

В частности, участники встречи решили, что в рамках проведения мероприятий состоится ряд протокольных встреч на уровне руководства городов-побратимов, а также несколько творческих событий и выставок. Кроме того, будут организованы встречи туроператоров обоих городов, презентации инвестиционных проектов в туристической отрасли и др.

Также во время Дней Вены в Киеве планируется провести бизнес-форум, где будут обсуждаться интересные инвестиционные проекты, предложенные для реализации в Киеве. В первую очередь, это касается энергосберегающей сферы, утилизации мусора, развития транспортной инфраструктуры, туризма, строительства и недвижимости, финансового сектора. Именно эти направления больше всего сейчас интересуют представителей венского муниципалитета.

Дни Киева в Вене планируется провести весной следующего года.