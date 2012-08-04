Убытки Укроборонпрома в первом квартале приблизились к 166 млн гривень

Об этом говорится в авторской статье Дмитрия Менделеева, опубликованной сегодня в «Зеркале недели. Украина».

При этом, отмечает автор, количество убыточных предприятий увеличилось с 45 в 2010 году до 62 по итогам первого квартала текущего года.

В статье сообщается, что предприятия, входящие в объединение «Укроборонпром», продемонстрировали увеличение убыточности и снижение прибыли в период, когда концерн возглавлял нынешний министр обороны Дмитрий Саламатин.

Так, пишет издание, в 2010 году без участия Д.Саламатина общая прибыль предприятий, впоследствии включенных в концерн, составила около 668 млн гривен. В 2011 году под его руководством снизилась до 533 млн, а по данным первого квартала нынешнего года добирала всего лишь 95 млн гривен.

Кроме того, по данным газеты, если в 2010 году общие убытки оборонных предприятий насчитывали 316 млн гривен, то уже под руководством Д.Саламатина в 2011 году цифры показывали около 435 млн гривен. За первый квартал 2012 года «достижения» концерна уже приблизились к 166 млн гривен. При этом количество убыточных предприятий увеличилось с 45 в 2010 году до 62 по итогам первого квартала текущего года.

«Зато рост средней заработной платы на предприятиях ОПК совершенно очевиден. С 2010 года этот показатель подрос на 500 гривен, хотя при постоянном росте долгов по выплатам заработной платы и колоссальном оттоке квалифицированных кадров из отрасли это выглядит профанацией», - отмечает автор статьи.