В Харьковской области на участке умерла наблюдатель от Партии регионов

Сегодня ночью на одном из избирательных участков в Харьковской области умерла наблюдатель от Партии регионов.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, это произошло в 1.00 на избирательном участке №115 в Краснокутском районе во время подсчета голосов.

Работники райотдела милиции, которые выезжали на место события, видимых признаков насильственной смерти не установили. При жизни женщина, которой было 56 лет, болела гипертонией, сказала Л.ВОЛКОВА.