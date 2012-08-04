ЦИК зарегистрировал кандидатов на мажоритарные округа (список)

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение на своем заседании приняла комиссия.

В частности, кандидат от партии «Реформы и порядок» будет баллотироваться в округе №82, от партии «Єдина родина» - в округе № 4 и от партии «Велика Україна» - в округе № 106.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала ряд кандидатов в депутаты от Украинской национальной консервативной партии в одномандатных округах - всего 6 кандидатов от этой партии.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала ряд кандидатов в народные депутаты от Молодежной партии в одномандатных округах - всего 10 кандидатов от этой партии.

Также ЦИК зарегистрировала 9 кандидатов в депутаты от партии «Народная инициатива» в одномандатных округах.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты от партии «Социалистическая Украина» в одномандатных округах - всего 10 кандидатов от этой партии.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты от партии «Отчизна» в одномандатных округах - всего 2 кандидатов от этой партии.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала ряд кандидатов в депутаты от Народной партии в одномандатных округах - всего 61-го кандидата от Народной партии в одномандатных округах. В частности, в округе в Житомирской области ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты от партии «Единый центр» в одномандатных округах - всего 9 кандидатов. В частности, среди них в избирательных округах в Закарпатской области будут баллотироваться лидер партии, министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога и два его родных брата.