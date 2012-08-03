В Севастополе оппозиции не дают ставить палатки

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Севастопольского регионального избирательного штата Объединенной оппозиции «Батькивщина».

«Сейчас идет спланированная полномасштабная судебная борьба против оппозиции. Шесть исковых заявлений направлено властями в административные суды Севастополя для того, чтобы перекрыть и этот канал общения политической партии ВО «Батькивщина» с избирателем», - констатировал заместитель руководителя избирательного штаба Объединенной оппозиции в Севастополе Николай Иванюк.

Он убежден, что власть Севастополя грубо нарушает Конституцию Украины, законодательство о деятельности политических партий и общественных организаций, искажает дух и нормы закона о выборах народных депутатов.

«У нас вызывает беспокойство подобное агрессивное наступление власти на оппозицию», - сказал Н.Иванюк. «Мы прогнозируем, что на всех этапах избирательной кампании будет вестись откровенное и мощное давление на членов окружных и участковых избирательных комиссий от нашей политической силы. Это недопустимо, и подобным прецедентам власти должен быть положен конец Центральной избирательной комиссией Украины и международными демократическими институтами», - подчеркнул он.

Также в пресс-службе утверждают, что севастопольским предпринимателям «убедительно рекомендовано» не предоставлять билборды под рекламу политической силы Юлии Тимошенко, а также ограничить доступ оппозиционеров на местные государственные телевизионные каналы.