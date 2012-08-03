ЦИК зарегистрировала Сацюка, Поплавского и Рудьковского

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала ряд кандидатов-самовыдвиженцев в одномандатных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение на своем сегодняшнем заседании приняла комиссия.

В частности, в округе №1 будет баллотироваться бывший член Компартии Украины Леонид Грач, в округе №18 – народный депутат Григорий Калетник, в округе №62 Владимир Сацюк (бывший первый заместитель председателя СБУ – УНИАН), в округе №68 – экс-депутат Сергей Ратушняк, в округе №91 – ректор института культуры Михаил Поплавский, в округе №158 – экс-депутат Александр Волков, №176 – Степан Гавриш, №197 – Богдан Губский, №198 – бывший БЮТовец Анатолий Семинога, №210 – бывший социалист и бывший министр транспорта Николай Рудьковский, №219 – Александр Пабат и №223 – Виктор Пилипишин и Вадим Гладчук.

Всего сегодня ЦИК зарегистрировала 219 кандидатов-самовыдвиженцев в разных одномандатных округах.