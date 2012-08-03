Украина в сентябре отдаст МВФ миллиард долларов

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью центральным телеканалам страны, которое транслирует в пятницу, 3 августа, Первый национальный телеканал.

"Мы только недавно вернули 1,5 миллиарда долларов кредита, и вот сейчас в сентябре будем возвращать еще один миллиард", - сказал он.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года МВФ принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.