Азаров спросил украинцев: Вы мне верите или нет?

Премьер-министр Николай Азаров уверен, что украинцы ему доверяют.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью украинским телеканалам.

«Буквально вчера я был в Запорожье... и спросил: «Вы мне верите или нет? Для меня это очень важно». Они говорят: «Мы вам верим». Для меня это, конечно, очень высокая оценка», - сказал Н.Азаров.

По его словам, во время поездок по стране он часто общается с людьми, интересуется их мнением и проблемами и делает это без присутствия телекамер. При этом премьер отметил, что уверен в искренности людей.

Н.Азаров также подчеркнул, что не полностью доволен работой правительства. Он еще раз отметил, что реформы не могут проводится быстро и на их осуществление необходимо время.