Парламентские выборы: сюрпризы на старте

ВО «Батькивщина». Главной оппозиционной силе страны было суждено открывать очередной праздник грядущего всенародного волеизъявления. «Батькивщина», ставшая платформой объединения оппозиционных сил, провела съезд под открытым небом, во внутреннем дворике своей штаб-квартиры. Но главным оказался не формат проведения партийного форума, а состав будущего списка. Если в первой пятерке особых проблем не наблюдается (несколько удивило лишь присутствие Анатолия Гриценко, полгода бичевавшего своих бывших-будущих соратников за конформизм), то состав атакующей когорты «Батькивщины» в целом стал предметом интенсивного обсуждения. Роль самой Юлии Владимировны понятна - это знамя, которое будет свернуто рукой Центризбиркома, за что его членам достанутся обидные определения. Из признанных фаворитов Тимошенко в двадцатке только Григорий Немыря и Сергей Власенко, ее бывшие сотрудники по «ЕЭСУ» имеют мало шансов на прохождение в парламент, а проверенный годами спичрайтер и вовсе выпал и перечня будущих депутатов.

Объединенная оппозиция обнародованием списка по принципу «Хватай мешки – вокзал отходит» сделала власти царский подарок. Если та грамотно канализирует ресурс недовольных распределением позиций, то может значительно осложнить жизнь противникам Виктора Януковича. Те, в свою очередь, попытаются перевести кампанию в борьбу с главой государства, а не соревнование с Партией регионов.

Партия регионов свое масштабное партсобрание провела пафосно, вызвав сразу же аналогии с «Единой Россией». Почетный председатель «регионалов» Виктор Янукович не только выступил с напутственным словом, но и с непередаваемой теплотой внимал выступлению второго номера партийного списка – Таисии Повалий.

Лидер партии Николай Азаров сосредоточился на критике оппозиции, хотя на выборах принято работать на позитив. Из больших неожиданностей стоит отметить две – отсутствие в списке главы президентской администрации Сергея Левочкина и его соратников и неожиданное всплытие в первой сотне сразу четверых близких Владимиру Литвину кандидатов. Народники и «регионалы», напомню, соглашения о сотрудничестве не подписывали и намерений проводить взаимное опыление депутатами не выказывали. В проходной части Партии регионов есть новые лица, однако политическая сила по-прежнему испытывает дефицит адекватных ситуации спикеров – ставка на «универсального солдата» Чечетова все больше напоминает издевательство над избирателями.

Практически без сенсаций сумели обойтись и в Коммунистической партии, качественное ведение рекламной кампании которой отмечают многие эксперты. Петр Симоненко, позиции которого во главе КПУ незыблемы, уверенно расставил кадры, обеспечив и необходимое обновление рядов, и уверенность в завтрашнем дне для проверенных партайгеноссе. Отдадим должное – представители спонсоров ведущей левой силы неплохо замаскированы, что свидетельствует о большом взаимопонимании между главным коммунистом и «денежными мешками». Так что Петр Николаевич с легкостью может продолжить свои рассказы о «настоящей оппозиции», решая тактические политические задачи.

Без сенсаций и приглашенных политических звезд обошлась ВО «Свобода». Детище Олега Тягныбока презентовало свой партийный список и 35 потенциальных мажоритарщиков в аскетичной атмосфере. Напомню, что выдвижение по округам было согласовано с объединенной оппозицией, во время церемонии объявления об этом решении стороны договоренности поклялись друг другу сотрудничать.

Настоящий подарок «свободовцам» сделала власть, вышедшая на финишную прямую с «языковым» законом – документ в случае подписания президентом может стать главным мобилизационным инструментом электората Западной Украины. Впрочем, для победы Тягныбоку сотоварищи необходимо расширить территорию, на которой радикальные призывы находят отклик в сердцах избирателей.

Политические силы «Единый Центр» и Народная партия предпочли выдвинуть своих кандидатов только по мажоритарным округам. В случае успешного выступления Закарпатье станет официальной вотчиной семьи Виктора Балоги – кроме министра МЧС по тамошним округам баллотируются два его родных брата и кузен. Лидер народников Владимир Литвин производит удручающее впечатление: хотя большинство экспертов не сомневаются в его победе по мажоритарному округу на родной Житомирщине, то с партией и ее перспективами дела обстоят неважно. Хотя Владимир Михайлович получил как спикер парламента вотум доверия от провластного большинства, территория, которой «нужен Литвин», сжимается подобно шагреневой коже.

Партия «УДАР» свой съезд провела адекватно, демократично и с максимальным соблюдением требований законодательства.

На широких плечах Виталия Кличко в будущий парламентский созыв готовятся въехать самые разные персонажи – от провластного Сергея Куницына до бывшего бютовца Виталия Чепиноги. Складывается впечатление, что Виталий Владимирович по доброте душевной решил предоставить билет на партийный поезд под купол Верховной Рады многим «хорошим людям», благо идеологическая размытость партийной платформы это позволяет. Хотя кандидаты от «УДАРа» подписали присягу на верность партийным идеалам, чем-то напоминающую пионерскую, не стоит рассчитывать, что этот листок станет защитой от многочисленных соблазнов на пути парламентариев-новичков. Таких, к слову сказать, в рядах «ударников» может быть большинство.

Удивительно оригинальной оказалась «Украина – вперед». Партия Натальи Королевской не только провела съезд в кукурузном поле у села Буки, используя в качестве фона солнечный закат, но и не удосужилась объявить первую десятку своего списка.

Оказавшиеся с лидером «УВ» в первой тройке футболист Андрей Шевченко и актер Остап Ступка выглядели медведями на ярмарке – заметно, что с ними еще провели недостаточную подготовительную работу. Самоуверенность, присущая кукловодам проекта Королевской, граничит с абсурдом – украинский избиратель намного умнее, чем о нем думают отдельные политтехнологи.

Если подводить краткие итоги старта парламентской кампании, то они таковы. Власть и оппозицию объединяет неартикулированное согласие на продолжение тюремного заключения Юлии Тимошенко, во всех партиях на первых ролях примелькавшиеся персонажи или приглашенные звезды, итоги парламентской кампании решат депутаты-мажоритарщики, которые будут в ходе выборов рассчитывать преимущественно на себя.

Евгений Магда