Социалисты рассчитывают восстановить репутацию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом сказал председатель Соцпартии Петр Устенко, комментируя заявления представителей СелПУ о выходе из состава СПУ.

«Процесс оздоровления и очистки Социалистической партии Украины от идеологически чуждых элементов подходит к завершению», - заявил П.Устенко.

По его мнению, сегодня позиция СПУ достаточно выигрышна. «Партия имеет высокие шансы обновить свою хорошую репутацию и опять начать системно работать в интересах страны», - сказал он.

По словам П.Устенко, «сегодня во всем мире все больше социалистов приходят к власти. И мы уже налаживаем с ними связи».

«Чем меньше случайных людей и структур останутся в партии, тем быстрее завершится наша реабилитация и воссоединение с Социнтерном», - сказал П.Устенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 августа, председатель Селянской партии Украины Зиновий Холоднюк заявил, что СелПУ вышла из состава Социалистической партии Украины и будет поддерживать на парламентских выборах ту партию, которой близкие интересы крестьян.

По его словам, после объединения с СПУ, которое произошло 18 декабря 2011 года, «ничего не делалось, и на сегодняшний день ситуация зашла в тупик».

«Объединяясь с СПУ, Селянская партия надеялась на то, что СПУ возьмет на вооружение нашу программу возрождения села. К сожалению, за время, пока мы находились в объединении, ни разу не вспоминалась наша программа», - сказал в свою очередь председатель Житомирской областной организации партии Владимир Музыченко.