Янукович обсудит с интеллигенцией языковой закон

Во вторник, 7 августа, Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с представителями украинской интеллигенции, обратившимся к главе государства с просьбой обсудить принятый Верховной Радой закон «О принципах государственной языковой политики», который находится на подписи у Президента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.