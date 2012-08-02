Янукович обсудит с интеллигенцией языковой закон
20:51, 02 августа 2012Политика
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Президент 7 августа проведет встречу с представителями интеллигенции.
Янукович встретится с интеллигенцией. Фото president.gov.ua
Во вторник, 7 августа, Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с представителями украинской интеллигенции, обратившимся к главе государства с просьбой обсудить принятый Верховной Радой закон «О принципах государственной языковой политики», который находится на подписи у Президента.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.
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