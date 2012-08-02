Стець призывает ПР назвать «делегата» съезда, чья охрана избила Найема

Об этом говорится в открытом письме Ю.Стеця к Политическому совету Партии регионов, министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко, начальнику ГАИ Валерию Лозовому и генеральному прокурору Украины В.Пшонке.

В частности, Ю.Стець отмечает, что он как председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации и журналист возмущен действиями представителей Партии регионов.

«Глубокую обеспокоенность вызывает ситуация, сложившаяся с участием известного журналиста М.Найема и охранников «делегата» съезда Партии регионов. Напоминаю, что речь идет о грубом обращении с журналистом, причинении телесных повреждений и препятствовании его деятельности во время попытки зафиксировать нарушителя», - пишет депутат.

По его словам, «не менее глубокую обеспокоенность вызывает нежелание других представителей Партии регионов, в частности Виталия Хомутинника и Михаила Добкина, назвать прессе имя виновника, которого, по словам М.Найема, они узнали».

По словам Ю.Стеця, «учитывая то, что правящая партия и без того имеет за плечами много примеров неподобающего отношения к гражданам в целом и журналистам в частности, вижу логическим выходом из ситуации для Партии регионов, проигнорировать «круговую поруку» и обнародовать имя работодателя охранников-нарушителей Закона Украины, который сознательно покрывал их действия, тем самым ставя накануне выборов под удар имидж вашей политической силы в частности и политиков в целом».

Депутат отмечает «необходимость исключить данного кандидата из избирательного списка Партии регионов в случае, если партия стремится хоть как-то сохранить и улучшить общественное мнение о себе».

По мнению Ю.Стеця, решительное осуждение вызывают также действия работников милиции, которые по просьбе журналиста никак не вмешались в ситуацию, очевидно, испугавшись ее виновников.

Учитывая вышеизложенное, Ю.Стець обращается к министру внутренних дел и начальнику управления ГАИ с требованием выявить и наказать подчиненных, которые проигнорировали Закон Украины о милиции (ст. 2) и продемонстрировали кричащий пример служебной халатности.

Также он просит генерального прокурора провести проверку законности действий милиции во время инцидента с участием М.Найема и охранников «делегата» съезда Партии регионов, который произошел 30 июля возле Выставочного центра на Броварском проспекте, перед началом съезда Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, охрана одного из делегатов съезда Партии регионов 30 июля избила журналиста М.Найема. По его словам, инцидент произошел после того, как на пути к выставочному центру, где проходил съезд регионалов, машина сопровождения одного из делегатов подрезала мотоцикл М.Найема.

Свидетелями инцидента были сотрудники ГАИ и депутат-«регионал» В.Хомутинник. Депутат сказал, что он узнает, почему охранники так вели себя, и догадывается, кто мог ехать в автомобиле.

Позже с телефона В.Хомутинника журналисту позвонил какой-то человек и пытался прояснить эту ситуацию. Однако на вопрос журналиста, с кем он говорит, ему ответили, что это не суть важно и ситуация не подлежит огласке.

1 августа пресс-служба Президента Украины сообщила, что милиция завершила проверку заявления журналиста М.Найема и передала дело в прокуратуру Днепровского района г. Киева.