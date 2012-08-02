Власенко говорит, что «не сует нос» в лечение Тимошенко

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, комментируя заявление первого заместителя министра здравоохранения Украины Раисы Моисеенко о том, что Минздрав не получал от немецких врачей конкретных рекомендаций по лечебным мероприятиям для дальнейшей терапии экс-премьера.

С.Власенко подчеркнул, что Ю.Тимошенко получает процедуры, рекомендованные немецкими медиками.

«Насколько мне известно, лечение Юлии Владимировны идет в плановом режиме. Я был у нее сегодня, она мне сказала, что пришла ко мне после медицинских процедур, и после встречи со мной она пошла на медицинские процедуры. Поэтому лечение продолжается. Они (специалисты берлинской клиники «Шарите» - УНИАН) лечащие врачи, как можно проводить лечение, если нет рекомендаций врачей. Конечно, если лечение идет, значит, все нормально», - сказал С.Власенко.

Защитник подчеркнул, что не владеет информацией о плане лечения Ю.Тимошенко, предложенном немецкими специалистами.

«Я, к сожалению, не имею доступа к медицинской документации и пытаюсь в эти процессы не вмешиваться. Я принимаю в этом участие, если есть просьба самих немецких врачей, или если есть просьба Юлии Владимировны. В отличие от наших доблестных эскулапов, я не сую нос, куда меня не просят. Я знаю, что лечение идет, процедуры идут, процедуры сами по себе назначаться не могут, значит, назначил их лечащий врач. У меня вопросы не возникают никакие», - подчеркнул С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 1 августа Р.Моисеенко заявила, что вопрос того, сколько будут продолжаться лечебные мероприятия Ю.Тимошенко, не может ставиться, ведь немецкие врачи не предоставили конкретных рекомендаций относительно лечебных мероприятий для дальнейшей реабилитации Ю.Тимошенко. По ее словам, Минздрав надеялся 1 августа получить рекомендации немецких врачей.