Дочь Тимошенко встретилась с премьером Люксембурга

Об этом он сказал во время встречи с дочерью экс-премьер-министра Украины Юлией Тимошенко Евгенией сегодня в Люксембурге.

В частности, премьер-министр Люксембурга подтвердил последовательную позицию своей страны и других государств Европейского Союза относительно недопустимости использования системы уголовного правосудия для политических преследований. Особенно была подчеркнута насущная необходимость для режима Виктора Януковича принять решение о прекращении использования антидемократических принципов, принимая во внимание начало избирательной кампании в Украине.

"То, что сейчас происходит в Украине, не имеет ничего общего с европейскими принципами и стандартами", - отметил Ж.-К.Юнкер, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

В ходе встречи Е.Тимошенко проинформировала премьера Люксембурга о ходе рассмотрения уголовных дел против ее матери судами, и о состоянии здоровья Ю.Тимошенко.

"Несмотря на все попытки режима уничтожить мою маму, она не сломалась и продолжает свою борьбу за демократическую Украину, место которой в Европе", - сказала Е.Тимошенко.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии "Батьківщина" Григорий Немыря.

Как сообщалось, Ж.-К.Юнкер занимает должность премьер-министра Люксембурга с января 1995 года. Он возглавляет правительство страны дольше всего из всех премьер-министров в Европе. Он также является президентом Еврогруппы, которая осуществляет политический контроль над европейской валютой.