Перед карьерой политика Шевченко целый год общался с Королевской

Шевченко признался, что перед тем, как принять решение пойти в политику, он около года общался с Королевской.

«Мы около года общались с Натальей, и я принял это решение. Это новая партия, где есть новые лидеры, в основном – это люди, которые никогда не были в политике ранее. Наталья очень целеустремленный человек, который хочет сделать многое. И вместе мы сможем изменить нашу страну», - заявил Шевченко в интервью газете «Известия».

Он также отметил, что его политическая деятельность никак не повлияет на его дружбу с Кличко, несмотря на то, что теперь они конкуренты.

«Думаю, это не имеет никакого значения для нашей дружбы. Уважаю Виталия, желаю ему удачи. Думаю, мы как два великих спортсмена будем делать все, чтобы эта страна развивалась». - сообщил Шевченко.

На вопрос о том, как он будет отстаивать свое мнение в парламенте, если придется драться с Кличко, Шевченко заявил, что постарается отстоять свою позицию не кулаками, а словами.