ГПУ заинтересовалась информацией о «взятке» Прокаевой министру

Генеральная прокуратура поручила Министерству внутренних дел провести тщательную проверку публичных заявлений заместителя генерального директора по международному сотрудничеству Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Влады Литовченко-Прокаевой о том, что она передала министру культуры Михаилу Кулиняку 50 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщали СМИ, вчера, 1 августа, В.Прокаева заявила, что за назначение на должность заместителя гендиректора по международному сотрудничеству Киево-Печерского заповедника дала 50 тыс. долларов взятки.

В этом она призналась в кабинете гендиректора заповедника Виктории Лиснычей, сообщило "ТСН.Особливе".

В.Прокаева прибыла в кабинет В.Лиснычей, где на тот момент уже писали заявления об увольнении четыре члена команды В.Прокаевой, которых коллектив обвиняет в издевательствах, скандалах, штрафах и угрозах физической расправы.

"Я могу сказать конкретно, что генеральный директор взяла у меня взятку в размере 50 тысяч долларов - за мою должность. Лично для министра!" – заявила В.Прокаева.

Директор заповедника В.Лисныча заявила, что подаст судебный иск к В.Прокаевой за клевету. "Я на вас подаю в суд! И только что – у меня есть запись на диктофоне – Михаил Андреевич спросил Владу Владимировну: "Были ли получены деньги какие-то за должность?" Она сказала – "Нет"! Влада Владимировна, вы врете!" – заявила В.Лисныча.

Она отметила, что уволить В.Прокаеву требует коллектив заповедника. "Я хочу, чтобы Влада Владимиривна написала заявление, потому что этого от меня хочет коллектив", – сказала гендиректор.

В свою очередь, министр культуры М.Кулиняк утверждает, что не получал взятки. "Никаких денег ни от Виктории Николаевны, ни тем более от Влады Прокаевой я не получал", – сказал он.

При этом М.Кулиняк отметил, что не собирается судиться к руководительницами заповедника и надеется, что в Генпрокуратуре отреагируют на ситуацию после сюжета.

В свою очередь, пресс-секретарь заповедника Марина Сытник "Украинской правде. Жизнь" заявила, что непосредственная подчиненная В.Прокаевой угрожала сотрудникам физической расправой.

Научный сотрудник заповедника Владимир Омельченко считает, что человек без специальных знаний не может руководить историко-культурным заповедником.

"Мне как кандидату исторических наук, по крайней мере, странно слышать, когда меня заместитель генерального директора заповедника по международному сотрудничеству (В.Прокаева) спрашивает, является ли Византийская империя субъектом действующего международного гуманитарного права, вы представляете уровень развития этого человека", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 июля председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова заявила, что работников Киево-Печерского заповедника под угрозой увольнения вынуждают переходить на должности дворников и торговцев сувенирами. При этом она сослалась на обращение трудового коллектива заповедника.

В тот же день дирекция заповедника опровергла заявление Т.Мелиховой.