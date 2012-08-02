Харьковским депутатам купят по планшету iPad

Для работы депутатов Харьковского городского совета осенью закупят 105 планшетных компьютеров «Apple iPad 2».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Департамента информационно-компьютерного обеспечения Харьковского городского совета Александр Фетисенко.

По его словам, приобретение компьютеров будет финансироваться из городского бюджета.

А.Фетисенко отметил, что модель «Apple iPad 2» была выбрана потому, что она лучше всего проявила себя во время тестирований. «Это не дань моде, мы проводили тестирование, у нас есть определенные технические требования, и «Apple iPad 2» просто лучше всего себя проявил», - сказал А.Фетисенко.

По его словам, разработкой программного обеспечения для планшетных компьютеров занимаются специалисты коммунального предприятия «Городской информационный центр».

А.Фетисенко сообщил, что 23 августа будет проведен тендер и определен его победитель, с ним подпишут договор на поставку планшетов.

А.Фетисенко отметил, что устройства закупят в рамках создания системы электронного рабочего места депутата горсовета. По его мнению, нововведение намного повысит оперативность работы горсовета и сократит расходы на подготовку к сессиям.

«Задача этих нововведений - отойти от бумажного документооборота, потому что из бюджета города расходуются большие средства на подготовку документов на заседание постоянных комиссий, к сессиям. Это огромное количество бумаги, краски для принтеров и тому подобное», - отметил А.Фетисенко.

В настоящее время осуществляется тестирование программного обеспечения для планшетных компьютеров, которые планируется закупить.

Как передает корреспондент УНИАН, в Интернет-магазинах Харькова планшетный компьютер «Apple iPad 2» в минимальной комплектации можно купить по цене 4 тыс. 164 грн за штуку.