Луценко высказал претензии к спискам объединенной оппозиции

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко раскритиковал вынесение в непроходимую часть списка объединенной оппозиции Юрия Грымчака, Андрея Шкиля и Михаила Волынца.

Об этом он написал в своем блоге на Украинской правде.

"Ошибки - вынесение в" зону риска "активных бойцов оппозиции - Ю.Грымчака, Шкиля, М.Волынца. Еще большая ошибка - неподдержка Т.Стецькива как согласованного кандидата по Львову ... Это несправедливо и недальновидно. Сразу скажу, что я оставляю за собой право агитировать за Тараса ", - отметил Луценко.

К недостаткам и ошибкам списка Луценко также отнес минимальное присутствие общественных активистов и тот факт, что он не был обнародован заранее.

"Радует, что в списке есть А.Кужель, Н.Княжицкий, М.Джемилев, но мечталось и о Поповиче, С.Грабовском, М.Мариновиче, Кипиани, Стрихе и других общественных активистах", - отметил он.

"Системная проблема - то, что эти списки стали известны в день проведения съезда" Батькивщины ". Я считал и считаю, что их нужно было обнародовать минимум на 10-15 дней раньше. Это сняло бы и ошибки штаба, и эмоции оскорбленных", - написал из СИЗО экс-министр.

В то же время Луценко отнес к позитиву отсутствие в списке одиозных и неприемлемых персон, по его мнению, список на 90% выглядит сплоченным и проверенным, а также то, что в нем нет так называемых олигархов.

"Это - правильный шаг в направлении от вождизма к идеологии. Хотя массовый бизнес-призыв неизвестных предпринимателей "Фронта змин" несет в себе опасность "тушканизации"", - написал он.

О присутствии своей жены у Ирины Луценко в списке оппозиции Луценко отметил, что это не их инициатива и отметил, что она не будет символической персоной в парламенте. "В силу жизненных обстоятельств Ирина прошла со мной все тюремные и судебные испытания. Думаю, что никто из депутатов лучше нее не знает что и - главное - как нужно менять в законодательстве для прекращения беспредела кривосудия в стране", - написал экс-министр. "Законопроект о механизме очистки силовых структур и судов от тысяч негодяев, причастных к нарушению прав человека, установленных Европейским судом, - ее миссия в парламенте. Этот закон должен прекратить" телефонное право "ГПУ и АП, восстановить правосудие для украинцев", - добавил он .

Как известно, в понедельник объединенная оппозиция обнародовала свой избирательный список.