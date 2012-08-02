Украинское общество всегда чего-то требует: хотели крепкой руки - получили, хотели авторитаризма - имеют, и при этом остаются недовольны. Такое мнение в интервью «5 каналу» высказал член Ассоциации украинских писателей Николай Рябчук.

«Украинцы никогда не будут довольны. Если посмотреть на 20 лет нашего развития, то вы увидите, что украинцы сначала хотят демократии во время перестройки, а потом они получают демократию и она оказывается не функциональной, потому что мы знаем, какая она была... », заявил поэт. «Появляется ностальгия о сильной руке, о порядке и порядочности, и мы получаем этот порядок, «закручивание гаек», людям это тоже не нравится, потому что вроде есть авторитарная дисциплина, но все равно эта система не эффективна , она не способна модернизировать страну, подтянуть к мировым стандартам. И снова появляется протестное движение, люди требуют демократии, получают ее, и имеют то же, что и во время «Оранжевой революции», она не работает, и опять то же самое », подчеркнул Рябчук.